Esteri

La strategia animalista di Cina e Corea del Nord

Pet Tv a Pechino e immagini con cuccioli a Pyongyang

di Ernesto Ferrante - 12 Aprile 2026

Cina e Corea del Nord puntano forte su cani e gatti. Nel gigante asiatico è nata la Pet Tv. Streaming tv, 24 ore su 24. È stata pensata dal colosso Tencent per allietare le giornate degli amici a quattro zampe quando i padroni sono lontani da casa. Per tenerli impegnati davanti allo schermo, vengono trasmessi contenuti con cani a spasso nel quartiere o che giocano all’aperto, nel segno del “pet friendly”. “Una piattaforma di felicità 24 ore su 24 pensata per i vostri amici a quattro zampe”, ha spiegato Tencent Video in un post su We Chat. Tutto è stato studiato per i migliori amici dell’uomo, dai colori all’audio. Per i dettagli si è tenuto conto delle peculiari caratteristiche delle varie razze.

La televisione dedicata nel gigante asiatico

“Sono tutti contenuti per i cani, quando arriverà il programma per i gatti?”, chiedeva un utente sulla pagina della PetTv, presentata ufficialmente a fine marzo. Dalle ricerche di mercato emerge che il 66% dei proprietari di cani lascia la tv accesa quando non è a casa per “far compagnia” ai cuccioli. E Pet Tv sfrutterà anche contenuti di DogTv, primo canale al mondo di questo tipo, lanciato negli Stati Uniti.

La strategia di Kim in Nordcorea

Il presidente nordcoreano Kim Jong-un è apparso recentemente di nuovo in pubblico con la figlia Ju-ae, mentre accarezza un gatto. Kim ha visitato diverse attività commerciali in procinto di aprire in un quartiere di Pyongyang. Si notano un negozio di animali, uno di strumenti musicali e un salone di bellezza. Fra le foto che immortalano il leader, una in cui lo si vede con un cucciolo tra le mani.

Il distretto di Hwasong è stato riqualificato con la costruzione di 40.000 unità abitative. A riportarlo è stata l’agenzia sudcoreana Yonhap, evidenziando come con padre e figlia ci fosse anche la moglie di Kim, Ri Sol-ju.

Modernizzazione e potenziamento della Difesa

Procede l’imponente opera di modernizzazione, caratterizzata da una particolare attenzione alla questione abitativa, mentre si continua a parlare della futura successione politica, con Kim che è sempre più spesso accompagnato dalla figlia, soprattutto durante gli eventi ufficiali. Nel novembre del 2022, i media nordcoreani diffondevano per la prima volta immagini di Kim Ju-ae. Da allora è stata vista accanto al padre in molti appuntamenti importanti, anche test missilistici, ed era al suo fianco durante il viaggio in Cina dei mesi scorsi. A gennaio risale la prima visita di Kim Ju-ae al mausoleo di famiglia, nella capitale nordcoreana.

La figlia del leader è sempre più presente

A inizio febbraio l’intelligence sudcoreana, il Nis, aveva comunicato che era “entrata” in quella “fase in cui verrà designata per la successione”. Per il Nis, ricoprirebbe già un ruolo di leadership militare e le sarebbe stato affidato il posto strategico di direttore generale dell’unità missilistica nordcoreana. Due mesi fa hanno fatto il giro del mondo le foto di Kim e figlia con la stessa giacca in pelle nera uno accanto all’altra, durante una parata militare. Una vera e propria investitura, che si basa anche sulla costruzione di un’immagine rassicurante. Un gatto, in tal senso, può risultare molto utile.