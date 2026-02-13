Italpress Notizie Turismo

La visita a Casa Slovenia, nel cuore di Cortina d’Ampezzo, supera le aspettative

di Italpress - 13 Febbraio 2026

CORTINA D’AMPEZZO (ITALPRESS) – Casa Slovenia nel cuore di Cortina d’Ampezzo è diventata, già nei primi giorni dopo l’apertura, uno dei punti di incontro centrali degli eventi olimpici e a carattere commerciale. Dal 6 febbraio Casa Slovenia, sotto il marchio nazionale I feel Slovenia, unisce sport, economia, turismo, cultura e diplomazia. Allo stesso tempo funge da punto di riferimento della presenza slovena sulla scena internazionale.

Numerosi visitatori stranieri e nazionali confermano che si tratta di un luogo di incontro, di tifo e di creazione di nuovi legami che riflette i valori della Slovenia. All’inaugurazione ufficiale gli ospiti sono stati accolti dalle leggende dello sport Tina Maze e Primož Roglic, che con i loro successi ispirano i tifosi in patria e in tutto il mondo.

Un sigillo particolare è stato dato dall’incontro tra le leggende dello sport: Tina Maze, Primož Roglic, Jure Košir e Alberto Tomba, che con la loro amicizia incarnano i valori dell’olimpismo. Già nei primi giorni si sono svolti a Casa Slovenia due importanti eventi commerciali. Casa Slovenia ha ospitato l’evento commerciale centrale nell’ambito della delegazione economica SPIRIT Slovenia che ha portato in Italia più di 45 aziende slovene.

L’evento “Slovenia-Italia: cooperazione commerciale nello spirito olimpico” ha riunito rappresentanti di aziende slovene, associazioni economiche italiane, camere di commercio e istituzioni, offrendo una panoramica strutturata del contesto commerciale dei due Paesi. La parte centrale dell’evento è stata caratterizzata da due tavole rotonde tematiche. I partecipanti hanno sottolineato l’importanza strategica delle relazioni italo – slovene e il ruolo dei Giochi Olimpici come catalizzatore economico.

A Casa Slovenia si è tenuta anche la conferenza “Ponti olimpici: Collegamento tra economia e sport nelle comunità d’oltreconfine”, organizzata dal Coordinamento delle organizzazioni economiche slovene all’estero e dal Coordinamento delle associazioni sportive degli sloveni all’estero.

L’evento è stato ospitato da Vesna Humar, segretario di Stato presso l’Ufficio del Governo della Repubblica di Slovenia per gli sloveni d’oltreconfine, e dal mag. Dejan Židan, segretario di Stato presso il Ministero dell’Economia, del Turismo e dello Sport. L’incontro ha riunito i rappresentanti dell’economia e dello sport degli sloveni d’oltreconfine provenienti da Italia, Austria, Croazia e Ungheria.

Durante la conferenza si è discusso anche di come gli eventi sportivi possano fungere da piattaforma efficace per la promozione delle imprese locali e dell’economia di confine. Allo stesso tempo, l’economia consente l’attività di numerosi club, associazioni ed eventi transfrontalieri che rafforzano e uniscono la comunità slovena.

La casa è anche un luogo di tifo e spirito sportivo, dove i visitatori possono seguire le prestazioni degli atleti sloveni e di altri Paesi. Particolarmente rumoroso è stato il tifo durante le gare dei saltatori, prima con la medaglia d’argento di Nika Prevc, poi con la vittoria della squadra mista, quando Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika e Domen Prevc hanno conquistato la medaglia d’oro con prestazioni eccezionali, consolidando ulteriormente la reputazione della Slovenia come potenza nel salto con gli sci.

L’affluenza all’inaugurazione e agli eventi successivi di Casa Slovenia ha superato le aspettative, a conferma del grande interesse della comunità nazionale e internazionale per la Slovenia.

-Foto Flickr-

(ITALPRESS).