Economia

L’allarme Eia: sei settimane di carburante per l’Europa

Le ripercussioni non si fermano al trasporto aereo ma coinvolgono tutta l'economia del continente

di Eleonora Ciaffoloni - 17 Aprile 2026

In una recente dichiarazione rilasciata a Cnbc, l’Eia, l’Agenzia internazionale per l’energia ha evidenziato un rischio significativo: l’Europa potrebbe disporre di appena sei settimane di scorte di carburante per aerei.

Nonostante il calo dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa, emergono segnali preoccupanti sul fronte energetico europeo. Secondo i dati dell’Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i costi per i consumatori stanno diminuendo, ma questa tendenza positiva si scontra con l’allarme lanciato a livello internazionale.

Allarme Eia sul carburante: la prospettiva per l’Europa

Quella delle sei settimane di scorte di carburante è una prospettiva che potrebbe avrebbe conseguenze pesanti sì sul settore del trasporto aereo, ma anche sull’intera economia del continente. Il comparto turistico, in particolare quello legato alle vacanze estive, rischierebbe un duro colpo qualora si verificassero limitazioni o blocchi del traffico aereo. Tuttavia, le ripercussioni non si fermerebbero al turismo: l’intero sistema economico europeo potrebbe risentirne in modo significativo.

Alla base di questa situazione c’è la forte dipendenza dell’Europa dalle importazioni di carburante per aerei, in gran parte provenienti dal Medio Oriente. Per questo, sarà fondamentale capire quanto rapidamente i Paesi europei riusciranno a sostituirli con alternative provenienti da altri mercati internazionali.

Il principale fattore di rischio riguarda chiaramente lo Stretto di Hormuz, strategico per il commercio globale di energia. Un continuo del blocco in quell’area potrebbe scatenare una crisi energetica senza precedenti, con effetti a catena su diversi settori.

Il peso economico del trasporto aereo in Europa è enorme: genera ogni anno centinaia di miliardi di euro di prodotto interno lordo e sostiene milioni di posti di lavoro. Per questo motivo, eventuali interruzioni o riduzioni dell’attività avrebbero un impatto profondo e diffuso su tutto il continente.