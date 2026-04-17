Attualità

Quel vizio del Fatto di scadere nelle offese gratuite e la lezione di Marina Berlusconi

di Eleonora Manzo - 17 Aprile 2026

Marina Berlusconi alla Galleria Alberto Sordi durante l'inaugurazione della nuova libreria Mondadori, Roma, 23 Ottobre 2024. ANSA/GIUSEPPE LAMI

C’è un momento preciso in cui il confine tra critica e caricatura si spezza. E, nel recente battibecco tra Marina Berlusconi e Il Fatto Quotidiano, quel momento è arrivato senza troppi giri di parole. Non tanto per il contenuto politico – praticamente assente – quanto per il tono, che è scivolato con una certa goffaggine in un terreno personale, vagamente polveroso, decisamente fuori tempo massimo.

Marina Berlusconi, che da anni coltiva un profilo pubblico misurato e poco incline alle risse da talk show, ha scelto invece di rispondere. E lo ha fatto con una precisione che somiglia più a un’operazione chirurgica che a uno sfogo. Nessuna concessione al vittimismo, nessuna teatralità: solo una presa di distanza netta da un pezzo che, più che pungere il potere, sembrava accanirsi su elementi privati, con un retrogusto che definire misogino non appare affatto eccessivo.

È qui che il cortocircuito diventa interessante. Perché nel momento in cui rifiuta il terreno scivoloso del personale, Marina riafferma implicitamente un principio semplice ma ormai raro: la critica, se vuole essere incisiva, deve attenersi alla realtà. Tutto il resto è rumore. E nel farlo, senza alzare la voce, conferma una leadership che non ha bisogno di proclami, ma si nutre di postura, di controllo, di capacità di stare sopra la polemica senza ignorarla.

Non è un dettaglio. In un panorama politico-mediatico spesso dominato da reazioni isteriche o da silenzi strategici, questa via di mezzo – rispondere, ma bene – pesa. E suggerisce qualcosa che va oltre il singolo episodio. Perché mentre Il Fatto sembra inseguire un bersaglio più facile che solido, Marina Berlusconi appare sempre più a suo agio nel ruolo di interlocutrice pubblica, non solo economica ma potenzialmente politica.

È qui che, inevitabilmente, si apre il sottotesto. Quella possibilità che da anni aleggia, mai dichiarata fino in fondo ma mai davvero smentita: una sua discesa in campo. Fantapolitica? Forse. Ma ogni uscita come questa contribuisce a costruire un profilo che non è più solo ereditario, ma autonomo. E soprattutto competitivo.

Perché, se davvero quel passo dovesse arrivare, il confronto non sarebbe nostalgico, né dinastico. Sarebbe, finalmente, politico. E avrebbe il volto di due figure molto diverse ma ugualmente solide: Marina Berlusconi e Giorgia Meloni.

Due leadership femminili, due visioni, due modi diversi di abitare il potere.

Il paradosso, allora, è che a rendere più concreta questa prospettiva non sia stato un dibattito parlamentare o un’intervista programmatica, ma uno scivolone giornalistico. A volte, basta poco per spostare il piano. E, in questo caso, quel poco fa emergere molto.