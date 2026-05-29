Attualità

Lamborghini ignora la Luce, il Ceo Ferrari la difende

La difesa (velenosa) del Ceo Vigna, la sentenza di Ficili (Alfa e Maserati): "Per noi l'indirizzo solo elettrico s'è rivelato sbagliato"

di Martino Tursi - 29 Maggio 2026

Più che all’esempio della Ferrari Luce, Lamborghini guarda a quello di Rolls Royce. Stephan Winkelmann, Ceo della casa automobilistica fondata dal mitico Ferruccio adontato proprio con Enzo Ferrari, ribadisce che nessuno ha intenzione di proporre un modello elettrico. “Mi hanno chiamato in tanti”, ha detto riferendosi alle richieste di commento. Ma Winkelmann veste i panni del gentleman, che “non gode” dei drammi altrui ma che, anzi, gioisce “se vanno bene”. Epperò, la mazzata (un’altra) la infligge col sorriso: “Rolls Royce ha fatto una elettrica e sappiamo cosa è successo”. Ecco. È successo che la Spectre si presentava come l’elettrica più lussuosa (e costosa…) del mercato. nel 2025 le sue vendite sono crollate del 47%. A marzo scorso, la Casa ha annunciato che, dal 2030, abbandonerà ogni progetto full electric.

Non solo Lamborghini, Ferrari difende la Luce

Se Lamborghini non farà l’elettrica, facendo tesoro delle critiche del mercato, Benedetto Vigna, ad di Ferrari, difende a spada tratta la Luce. E lo fa con una (velenosa) citazione di Newton, debitamente parafrasata: “Posso prevedere il moto dei corpi celesti, non l’entusiasmo delle persone”. Quella originale è diversa. Vigna ha rassicurato la platea del Motor Valley Fest di Modena. Gli ordini ci sono, i clienti hanno già messo mano ai bonifici e lui è felice così perché, oltre ad aver ricevuto i complimenti “per il coraggio”, è abituato a fare ciò che vuole non ciò che gli chiedono gli altri. A chi gli chiede i numeri degli ordini, però, replica dicendo di aspettare la prossima call. Sarà. Intanto, il Ceo Santo Ficili (Alfa e Maserati che, a proposito, non si vende) rifila un’altra mazzata sulla scorta della sua esperienza: “L’indirizzo solo elettrico che avevamo preso qualche tempo fa evidentemente non si è rilevato essere quello giusto”.