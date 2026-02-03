Italpress Notizie Motori

Lancia vince agli IAB MIXX Awards 2026 nella categoria Social Media

di Italpress - 3 Febbraio 2026

TORINO (ITALPRESS) – Lancia si aggiudica il Gold Award nella categoria Social Media agli IAB MIXX Awards 2026, il principale riconoscimento internazionale dedicato all’eccellenza nella comunicazione digitale promosso da IAB Italia. A essere premiata è la campagna “Lancia torna nel WRC2”, che ha accompagnato il ritorno del brand nel Campionato del Mondo Rally 2, trasformando un passaggio chiave del Rinascimento Lancia in un progetto social ad alto impatto. La campagna è stata progettata con un approccio chiaramente social-first, mettendo in dialogo l’heritage sportivo del marchio con una logica di contenuti aderente ai linguaggi moderni, attraverso l’utilizzo di trend e grammatiche specifiche delle singole piattaforme. Si è tradotta in contenuti nativi per le principali piattaforme, in uno storytelling in tempo reale sui momenti chiave delle gare, in una forte cura del rapporto con la community e, soprattutto, in una linea visiva ed editoriale perfettamente allineata al DNA competitivo del brand.

Al centro del progetto c’è stata la community Lancia. Utenti, fan e appassionati di rally hanno rilanciato spontaneamente i contenuti, contribuendo a raccontare il ritorno del marchio nel motorsport e trasformando la campagna in un’esperienza davvero condivisa.

Il premio conferma il ruolo strategico dei social media all’interno dell’ecosistema di comunicazione di Lancia: una leva capace di tenere insieme tradizione e innovazione, di generare engagement autentico e di rafforzare la rilevanza del brand presso pubblici diversi. La campagna è stata sviluppata insieme a 777, l’agenzia nata dalla collaborazione tra Armando Testa ed Herezie, che ha affiancato Lancia nella definizione della strategia creativa e nella produzione dei contenuti, dando forma e voce al nuovo capitolo del racconto digitale del marchio.

Gli IAB MIXX Awards sono a livello globale un punto di riferimento per creatività, innovazione ed efficacia nella pubblicità digitale, premiando i progetti che sanno integrare strategia, dati e tecnologia. Il ritorno del premio in Italia conferma ulteriormente il peso del mercato italiano nel panorama internazionale della comunicazione digitale.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).