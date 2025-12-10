Cronaca

Lanzarote, un’onda travolge due amici italiani e un 27enne perde la vita

Onda oceanica uccide un turista italiano durante una battuta di pesca.

di Marzio Amoroso - 10 Dicembre 2025

A Lanzarote un’onda oceanica trasforma un pomeriggio di pesca tra amici in un dramma irreversibile. Un giovane italiano, Riccardo Rocco, 27 anni, ha perso la vita dopo essere stato trascinato in mare da un’onda mentre si trovava con un amico nella zona delle piscine naturali di Los Charcones, uno dei tratti più suggestivi ma anche più insidiosi dell’isola di Lanzarote.

Un pomeriggio drammatico

I due amici, arrivati alle Canarie nei primi giorni di dicembre, avevano scelto quel punto della costa per una sessione di pesca, una passione condivisa che li aveva portati spesso a cercare scogliere e tratti di mare aperto. Le condizioni del mare, però, erano tutt’altro che tranquille, il vento forte e le onde alte avevano già reso la zona particolarmente rischiosa. Secondo la ricostruzione, un’onda più potente delle altre ha colpito gli scogli e ha travolto entrambi, trascinandoli in mare aperto. L’amico è riuscito a riguadagnare la riva dopo una lunga lotta contro la corrente, mentre Riccardo è stato trascinato al largo, dove la corrente era ancora più violenta.

I soccorsi e la corsa contro il tempo

L’allarme è stato lanciato immediatamente e un elicottero di soccorso è decollato per individuare il giovane disperso. Il corpo di Riccardo è stato avvistato in mare e recuperato in condizioni critiche. La temperatura dell’acqua e il tempo trascorso in balia delle onde hanno aggravato la situazione. Il 27enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Arrecife, dove i medici hanno tentato di stabilizzarlo. Nonostante gli sforzi, il giovane non è sopravvissuto.

Una comunità sconvolta

La notizia della morte di Riccardo ha raggiunto rapidamente l’Italia, dove amici e familiari sono rimasti attoniti. Il giovane era descritto come un ragazzo solare, appassionato di mare e sempre pronto a partire per nuove avventure. La sua vacanza, che sarebbe dovuta durare fino a Natale, si è conclusa nel modo più drammatico.