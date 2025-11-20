Attualità

L’aquila, il pene e il saluto romano. La vita complicata dei falconieri della Lazio

Giacomo Garruto ha sostituito Juan Bernabé

di Redazione - 20 Novembre 2025

La vita da falconiere della Lazio non è semplice. L’iconico ruolo sembra attirare i polveroni. Dopo le polemiche per il saluto romano e l’esibizione della protesi peniena idraulica tricomponente di Juan Bernabé, anche il suo successore, Giacomo Garruto, è finito nella bufera per alcuni post su Facebook risalenti a diversi anni fa. Uno in particolare, inneggiante al fascismo e a Benito Mussolini, ha fatto discutere molto: “Siete delle mer..e. Quanto manchi all’Italia, Benito mio”, scriveva Garruto nel 2013.

L’abiura di Garruto

Il successore di Bernabé ha detto di non riconoscersi più in quelle parole: “In queste ore sono tornati fuori alcuni vecchi post che avevo scritto anni fa. Li ho riletti e, come capita a ognuno di noi, rileggerli anni dopo, fanno un effetto strano e distaccato. Nel frattempo sono cambiate tante cose: sono arrivati i miei figli, è cresciuto il mio rapporto con mia moglie, la mia famiglia è diventata il centro di tutto e anche il mio lavoro mi ha fatto maturare e guardare la vita in modo diverso. Quello che scrivevo allora non mi rappresenta più”.

Il falconiere vuole concentrarsi sul presente

“Chi mi conosce, ha aggiunto il falconiere, sa che vivo con rispetto, con semplicità e con la testa nel mio mondo: gli animali, la natura, la cura dei rapaci, le persone che amo. Mi dispiace se qualcuno si è sentito ferito o disturbato da quei vecchi contenuti. Non era nelle mie intenzioni, né allora né oggi. Adesso voglio solo concentrarmi sul presente: fare bene il mio lavoro, con passione e umiltà, e vivere questa opportunità grazie alla fiducia che mi ha dato la Lazio con il cuore leggero e pulito”.

Giacomo Garruto dirige il ParcoNatura La Selvotta di Formello. È specializzato nella cura di aquile e falconi, nell’addestramento etico-naturalistico e nelle attività di divulgazione ambientale.

La scelta del nuovo nome dell’aquila della Lazio

I tifosi della Lazio, nel frattempo, sono alle prese con la scelta del nome del nuovo volatile che sarà presentato ufficialmente nel pre partita contro il Lecce. Sei nomi proposti dal club. Sarà possibile votare sul canale ufficiale whatsapp della S.S. Lazio fino alle 17.00 di sabato 22 novembre. Al momento Flaminia è il più gettonato con 15.5 K, seguito da Olympia, con 8.1 K. A seguire Vittoria con 5.3 K, Minerva con 3.1 K, Gloria 1.1K e Cornelia 1.1K con 34.200 votanti in 18 ore.