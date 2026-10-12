Lavrov: “Zelensky non merita una tregua per andare alle urne”
Kiev chiede 60 giorni di cessate il fuoco, Mosca dice no
Mosca, 12 ott. (askanews) – La Russia respinge la proposta ucraina di una tregua di 60 giorni per organizzare le elezioni presidenziali. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov sostiene che Volodymyr Zelensky non meriti questa pausa nei combattimenti. “Non credo che meriti una tregua – dice Lavrov – Non penso che ci lasceremo convincere ancora una volta da assicurazioni e promesse. Il presidente russo lo ha detto molto chiaramente. Continuiamo a perseguire gli obiettivi dell’operazione militare speciale”.
Torna alle notizie in home