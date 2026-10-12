Pisa, inaugurato il nuovo terminal Arrivi del Galilei

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Struttura di oltre 7 mila metri quadrati

di Askanews - 12 Ottobre 2026

Pisa, 12 ott. (askanews) – Inaugurato all’aeroporto Galileo Galilei di Pisa il nuovo terminal Arrivi. La struttura di oltre settemila metri quadrati segna il completamento della prima fase del piano di ampliamento voluto da Toscana Aeroporti per un investimento complessivo di 80 milioni. Il nuovo edificio è stato progettato secondo moderni standard di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, introducendo percorsi ottimizzati per il flusso dei viaggiatori, nuove aree controlli e spazi commerciali avanzati.

“Un obiettivo raggiunto”, ha commentato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, sottolineando il valore strategico del nuovo terminal per il sistema aeroportuale regionale. “Questa struttura esalta la vocazione di Pisa per i voli intercontinentali e apre grandi prospettive per la Toscana, perché conferma la scelta di Firenze come city airport e Pisa come perno dei collegamenti dalla Toscana verso gli altri continenti”.

Il piano ora prevede la ristrutturazione delle infrastrutture esistenti e la riorganizzazione dell’area Partenze.