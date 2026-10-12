Turismo

Vacanze 2026, è positivo il bilancio di Federturismo

di Giorgio Brescia - 12 Ottobre 2026

Tra turbolenze geopolitiche e temperature da record, il bilancio delle vacanze 2026 traccia un quadro complesso ma resiliente per il turismo italiano. Secondo l’Osservatorio Aidit Federturismo Confindustria – un’indagine su 230 agenzie di viaggio- la stagione si chiude in affanno ma nettamente sopra le cupe stime primaverili.

Vacanze 2026, il bilancio di Federturismo

A marzo l’84% degli operatori temeva forti perdite per la crisi mediorientale. Il consuntivo finale attesta invece che il 67% ha venduto meno del 2025, mentre un terzo ha tenuto o è cresciuto.

La mappa delle destinazioni rivela forti ribaltamenti

L’Egitto, considerato ad aprile tra i mercati più penalizzati, si attesta a sorpresa come regina dell’estate, venduto dal 68% delle agenzie.

Seguono l’Italia al 57%, la Spagna e il Mediterraneo occidentale al 56%, oltre alla terna Grecia, Croazia e Turchia al 39%.

Fanalino di coda sono invece Emirati, Qatar e Oman, indicati dal 72% degli agenti come l’unica area incapace di recuperare terreno.

Cambiano radicalmente le abitudini dei turisti

Il 70% delle agenzie segnala l’esplosione delle prenotazioni last minute, guidata dalle preferenze per crociere e soggiorno mare.

Nel quotidiano, le imprese hanno affrontato continue emergenze. Il 52% ha gestito cancellazioni e riprotezioni aeree. Il 35% è stato costretto a interventi per disagi legati al caldo estremo.

Nonostante le difficoltà, la spesa tiene

Per metà delle agenzie una prenotazione supera i 2.500 euro. A fine stagione l’82% esprime soddisfazione per la risposta dei clienti. E l’81% usa già l’intelligenza artificiale per preparare preventivi e contenuti.

Crescono i viaggi in solitaria e verso mete dal clima fresco, mentre la cautela sul 2027 resta legata a costi dei voli, geopolitica e potere d’acquisto.

LEGGI QUI TUTTE LE NEWS DI TURISMO

