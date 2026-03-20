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Le giornate FAI tornano nel weekend, l’Italia apre i suoi luoghi nascosti

Le giornate FAI aprono oltre 780 luoghi in tutta Italia il 21 e 22 marzo 2026, con visite speciali e contributo libero.

di Gianluca Pascutti - 20 Marzo 2026

Le giornate FAI rappresentano uno degli appuntamenti culturali più attesi della primavera italiana, un momento in cui il Paese si mostra in una versione più intima e sorprendente. Anche quest’anno, nel weekend del 21 e 22 marzo 2026, centinaia di luoghi solitamente inaccessibili verranno aperti al pubblico, trasformando due giorni qualunque in un viaggio collettivo attraverso storia, architettura e paesaggio. L’iniziativa, ormai radicata nel calendario nazionale, continua a crescere grazie al lavoro dei volontari e alla curiosità di un pubblico sempre più vasto.

Un patrimonio che si svela solo per due giorni

Durante questo fine settimana, oltre 780 siti distribuiti in 400 città offriranno visite speciali, percorsi guidati e aperture eccezionali. Palazzi storici, giardini privati, archivi, aree archeologiche e complessi industriali dismessi verranno resi accessibili con modalità pensate per valorizzare ogni dettaglio. L’obiettivo è chiaro: mostrare la ricchezza del patrimonio italiano e sensibilizzare i cittadini sulla sua tutela. La formula delle visite a contributo libero permette a chiunque di partecipare, mantenendo lo spirito inclusivo che ha reso l’evento un riferimento culturale nazionale.

Un viaggio diffuso tra città, borghi e paesaggi

Le aperture non si concentrano solo nei grandi centri urbani. Molti borghi, spesso fuori dai circuiti turistici, diventano protagonisti grazie a itinerari che intrecciano arte, natura e memoria locale. In diverse regioni verranno proposti percorsi tematici dedicati all’acqua, all’archeologia industriale, ai giardini storici o alle architetture del Novecento. Questa dimensione diffusa è uno dei punti di forza dell’iniziativa, il pubblico può scegliere tra centinaia di esperienze diverse, costruendo un proprio itinerario personalizzato.

Un rito culturale che unisce generazioni

Le giornate FAI non sono solo un evento, ma un rito collettivo che coinvolge famiglie, studenti, appassionati e semplici curiosi. Le visite vengono spesso guidate dagli apprendisti ciceroni, giovani che raccontano i luoghi con entusiasmo e precisione, contribuendo a un passaggio di conoscenza tra generazioni. L’iniziativa diventa così un’occasione per riscoprire il territorio e per comprendere quanto il patrimonio culturale sia parte integrante dell’identità italiana.

Un weekend che racconta l’Italia

In un momento in cui il turismo culturale sta cambiando, Le giornate FAI confermano la loro capacità di attrarre pubblico e di creare consapevolezza. L’apertura straordinaria di luoghi nascosti non è solo un gesto simbolico: è un invito a guardare il Paese con occhi nuovi, a riconoscere il valore di ciò che spesso passa inosservato e a sostenere chi lavora per preservarlo.