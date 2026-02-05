Torino

Le nuove generazioni al centro del Salone del Libro 2026

di Redazione - 5 Febbraio 2026

La prossima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino sarà dedicata a “Il mondo salvato dai ragazzini”

Il Salone Internazionale del Libro di Torino tornerà negli spazi di Lingotto Fiere da giovedì 14 a lunedì 18 maggio 2026. Cinque giornate all’insegna dei libri e dei racconti, pensate per favorire il confronto con realtà diverse, promuovere l’ascolto reciproco e stimolare la creatività nel presente con uno sguardo rivolto al futuro. La manifestazione rappresenterà, ancora una volta, un grande luogo di incontro tra scrittrici e scrittori italiani e stranieri, case editrici e pubblico di tutte le età.

Il filo conduttore dell’edizione 2026 sarà “Il mondo salvato dai ragazzini”, tema ispirato all’omonima opera di Elsa Morante, al quale sarà dedicata anche una nuova sezione del Salone, la nona, curata da Veronica Frosi, Gloria Napolitano, Lorenzo Riggio, Sebastian Tanzie e Francesca Tassini. “Il mondo salvato dai ragazzini – ha spiegato la direttrice Annalena Benini – è un titolo in movimento ed è, prima di tutto, un messaggio di speranza. È il mondo che il Salone del Libro si prefigge, auspica, prova a costruire ogni giorno con inventiva e dedizione”.

Per il manifesto dell’evento, l’illustratrice Gabriella Giandelli ha rappresentato l’energia e la vitalità di un gruppo di giovani nascosti dietro una parete di vegetazione, simbolo di una dimensione in cui sogno e realtà convivono e in cui l’immaginazione diventa forza generatrice capace di far nascere fiori e piante.

La XXXVIII edizione del Salone è stata presentata questa mattina nell’Aula Magna del Politecnico di Torino alla presenza di Stefano Corgnati, rettore del Politecnico di Torino; Silvio Viale, presidente dell’associazione Torino, la Città del Libro; Annalena Benini, direttrice editoriale del Salone Internazionale del Libro di Torino; Rosanna Purchia, assessora alla Cultura della Città di Torino; Marina Chiarelli, assessora alla Cultura della Regione Piemonte; Iasonas Fotilas, viceministro della Cultura in Grecia; Tommaso Bori, vicepresidente della Regione Umbria; Giulio Biino, presidente della Fondazione Circolo dei lettori di Torino; Alessandro Isaia, segretario generale della Fondazione per la Cultura Torino; Alberto Anfossi, segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo; Claudio Albanese, vicepresidente della Fondazione CRT; Massimiliano Cipolletta, presidente della Camera di commercio di Torino; Tiziana D’Amico, head of partnership Artistico Culturali – Direzione Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo; Lidi Grimaldi, direttrice Marketing e Comunicazione Esselunga.

“Il Salone del Libro – ha detto il presidente dell’associazione Torino, la Città del Libro Silvio Viale – continua a crescere grazie a una progettualità solida e di lungo periodo, fondata sulla promozione della lettura e sul sostegno all’editoria, con l’obiettivo di rafforzarne il ruolo a livello nazionale e internazionale. I risultati raggiunti sono il frutto di un lavoro condiviso con istituzioni, partner ed editori e incoraggiano a proseguire negli investimenti in nuove esperienze per il pubblico e a favore dell’intera filiera del libro”. Nel corso dell’incontro Viale ha inoltre annunciato la conferma di Annalena Benini alla direzione del Salone per un ulteriore triennio.

Sul palco è intervenuta anche l’assessora alla Cultura della Città di Torino Rosanna Purchia, che ha evidenziato il valore dell’evento per la città: “il Salone Internazionale del Libro è per Torino uno dei momenti in cui la dimensione culturale della nostra città diventa più visibile e condivisa: un’occasione di partecipazione e di riconoscimento collettivo, in cui la comunità si ritrova attorno ai libri e alle storie come spazio di ascolto e di confronto. Il tema di questa edizione, Il mondo salvato dai ragazzini, mette al centro l’energia delle nuove generazioni e la loro capacità di leggere il presente con uno sguardo più libero e non convenzionale. Lo stesso sguardo da cui la Città di Torino ha scelto di partire per costruire la candidatura a Capitale europea della Cultura 2033, coinvolgendo attivamente, fin dalle prime fasi del percorso, le ragazze e i ragazzi che nei prossimi anni saranno i protagonisti della vita culturale europea. Ogni edizione del Salone del Libro nasce da una convergenza di energie pubbliche e private, che ne amplia la portata ben oltre gli spazi della fiera, facendone un evento culturale di tutta la città, capace di raggiungere i quartieri con gli appuntamenti del Salone Off e di dialogare – anche grazie al ruolo di Fondazione per la Cultura Torino e alla collaborazione con le Biblioteche civiche torinesi – con le principali iniziative e manifestazioni culturali della Città di Torino. Un sentito ringraziamento va dunque agli organizzatori e alla direzione del Salone, agli editori e agli autori, ai volontari e ai partner, per la dedizione con cui contribuiscono alla realizzazione di questa manifestazione, continuando a rafforzare il legame tra Torino e il libro”.

L’inaugurazione del Salone sarà affidata, come da tradizione, a una figura di primo piano della letteratura mondiale. Ad aprire ufficialmente la XXXVIII edizione sarà la scrittrice e saggista britannica Zadie Smith con la lectio dal titolo “Ogni cosa era estrema. Ed è tuttora così. Una riflessione sull’adolescenza”. La Grecia sarà il Paese ospite dell’edizione 2026 e tra i protagonisti internazionali già annunciati figurano Petros Markaris, Emmanuel Carrere, Valeria Luiselli, Irvine Welsh, Ece Temulkeran, Abraham Verghese, Guillermo Arriaga e Lea Ypi.

Ha commentato l’assessore regionale alla cultura Marina Chiarelli: “Il Salone del Libro è parte integrante del sistema culturale del Piemonte e dell’Italia: un nodo internazionale che dialoga con le grandi capitali della cultura, un appuntamento che il mondo editoriale, intellettuale e creativo attende anno dopo anno. Non è più soltanto un evento: è una piattaforma culturale globale, un luogo in cui una nazione racconta se stessa e il proprio futuro. Qui la cultura non accompagna: guida. Qui il libro non è un oggetto, ma un linguaggio universale. Il Salone del Libro è la dimostrazione che una visione può diventare realtà, che un sogno collettivo può prendere forma, crescere, aprirsi al mondo. È il luogo in cui l’immaginazione diventa progetto e il futuro smette di essere un’idea lontana per diventare un orizzonte condiviso”.

