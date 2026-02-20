Costume

Le Stelle verdi della sostenibilità: come la ristorazione italiana sta cambiando volto

di Marzio Amoroso - 20 Febbraio 2026

Le Stelle Verdi oggi identificano una delle trasformazioni più significative della ristorazione contemporanea. Il riconoscimento, introdotto dalla Guida Michelin per valorizzare l’impegno ambientale dei ristoranti, non premia la tecnica o la creatività dei piatti, ma la capacità di costruire un modello gastronomico responsabile, trasparente e radicato nel territorio. Le Stelle Verdi non vengono assegnate come semplice etichetta, ma come attestazione di un percorso concreto, verificabile e continuativo.

Un riconoscimento che racconta un nuovo modo di cucinare

La Stella Verde nasce per mettere in luce quei ristoranti che scelgono di lavorare con filiere corte, produttori locali e pratiche agricole rispettose dell’ambiente. L’attenzione non riguarda solo gli ingredienti, ma l’intero ecosistema del locale: dall’energia utilizzata alla gestione dei rifiuti, dalla riduzione della plastica alla valorizzazione degli scarti. In Italia, questo approccio ha trovato terreno fertile, grazie a una tradizione gastronomica che da sempre intreccia cucina, paesaggio e stagionalità.

Una crescita costante che riflette una nuova sensibilità

Negli ultimi anni il numero dei ristoranti premiati è aumentato in modo significativo. La crescita non deriva da una moda passeggera, ma da un cambiamento culturale che coinvolge chef, produttori e clienti. La sostenibilità non viene più percepita come un elemento accessorio, bensì come parte integrante dell’identità di un ristorante. Le Stelle Verdi contribuiscono a rendere visibile questo impegno, offrendo ai lettori della guida un orientamento chiaro in un panorama gastronomico sempre più attento all’impatto ambientale.

Un premio trasversale che supera le gerarchie

A differenza delle celebri stelle “rosse”, la Stella Verde può essere assegnata a qualsiasi ristorante presente nella guida, indipendentemente dal livello gastronomico. Questa scelta amplia la prospettiva e riconosce che la sostenibilità non appartiene solo all’alta cucina, ma può essere praticata in contesti diversi: trattorie, bistrot, agriturismi, ristoranti stellati. Il valore del premio risiede proprio nella sua trasversalità, capace di raccontare un’Italia che cambia senza perdere la propria identità.

Un segnale per il futuro della ristorazione

Le Stelle Verdi rappresentano un invito a ripensare il rapporto tra cucina e ambiente. Sempre più chef scelgono di investire in orti propri, collaborazioni con piccoli produttori, tecniche di conservazione naturali e menu costruiti sulla stagionalità reale. Questo movimento non riguarda solo la qualità del cibo, ma la responsabilità verso il territorio e le comunità che lo abitano. La sostenibilità diventa così un elemento narrativo, un modo per raccontare la cucina attraverso ciò che la circonda.