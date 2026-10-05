Sport

Giro d’Italia 2027, spuntano le prime grandi indiscrezioni

A poche settimane dalla presentazione ufficiale del percorso, prendono quota le indiscrezioni sulla grande partenza da Trieste e sul possibile ritorno di due delle salite più iconiche del ciclismo italiano.

di Marzio Amoroso - 5 Ottobre 2026

@ANSAfoto

A meno di quattro settimane dalla presentazione ufficiale del Giro d’Italia 2027, cresce l’attesa attorno al tracciato della prossima edizione della corsa rosa. Il percorso definitivo verrà reso noto il 3 novembre, ma nel frattempo iniziano a emergere alcune indiscrezioni che stanno già alimentando l’entusiasmo tra tifosi e addetti ai lavori.

Si parte dal Nord Est

La prima edizione del Giro con Luca Guercilena alla guida del settore ciclismo di Rcs potrebbe puntare su un tracciato particolarmente selettivo. Quasi certa la grande partenza da Trieste, una scelta che riporterebbe il Friuli Venezia Giulia al centro della scena internazionale. Secondo le voci che circolano negli ambienti del ciclismo, il territorio regionale non dovrebbe ospitare soltanto l’avvio della manifestazione. Sarebbe infatti prevista una tappa di montagna destinata a catturare l’attenzione degli appassionati, una delle salite impegnative del Giro.

Il ritorno dello Zoncolan

Tra i nomi che tornano con maggiore insistenza c’è quello dello Zoncolan, montagna entrata nella leggenda del Giro grazie alle sue pendenze durissime. L’ascesa potrebbe trovare spazio nella penultima giornata di gara, una collocazione che renderebbe la tappa decisiva per la classifica generale.

Ipotesi Mortirolo

Ma non sarebbe l’unico grande richiamo per gli scalatori. Nelle ultime settimane ha preso quota anche l’ipotesi di una frazione lombarda con protagonista il Mortirolo, uno dei valichi più iconici del ciclismo mondiale. L’idea sarebbe quella di una tappa con partenza da Sondrio e arrivo ad Aprica, scenario che in passato ha regalato pagine memorabili della storia della corsa rosa. Se le anticipazioni dovessero trovare riscontro, il Giro d’Italia 2027 potrebbe proporre un mix esplosivo di spettacolo, tradizione e grandi salite capaci di lasciare il segno nella lotta per la maglia rosa.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI SPORT