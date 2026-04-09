Economia

Europa, pericolo stagflazione: “Ma il Patto non si tocca”

Bruxelles abbiamo un problema. I numeri del commissario Ue fanno tremare i polsi

di Giovanni Vasso - 9 Aprile 2026

Finalmente qualcuno s’è svegliato nella vecchia Europa: il buon vecchio Valdis Dombrovskis riconosce che, se la guerra continuerà, l’economia continentale sarà preda del rischio stagflazione. In pratica, l’Europa verrà circondata, da un lato, dall’inflazione in rapida e costante ascesa. Dall’altra dalla recessione e dalla perdita di produttività. Insomma, è la tempesta perfetta. E c’è pure chi dice che Trump voglia (ancora) punire i Paesi che non gli avrebbero dato una mano sul dossier Iran.

Dombrovskis e il rischio stagflazione per l’Europa

Le parole del vicepresidente della Commissione Europea sono di quelle da far drizzare le orecchie. “Un’analisi condotta dalla Commissione ha rilevato che la crescita dell’UE quest’anno potrebbe essere inferiore di circa 0,2-0,4 punti percentuali rispetto alle previsioni autunnali”. Se non è un’emergenza questa. “Le previsioni economiche, in uno scenario di interruzione di breve durata, e l’inflazione, in questo caso, potrebbero essere fino a un punto percentuale più alte”.

Quale scenario per l’Europa

“Se le interruzioni dell’offerta si rivelassero più consistenti e di maggiore durata, le conseguenze negative per la crescita sarebbero ancora più gravi. Quindi la crescita potrebbe essere inferiore di 0,4-0,6 punti percentuali e l’inflazione fino a 1,1-1,5% più alta sia nel 2026 che nel 2027”. Sì, avete letto bene: Dombrovskis suona il de profundis a ciò che resta dell’economia europea, ufficialmente ora a rischio stagflazione. Una speranza però c’è: “Per ora, il cessate il fuoco di due settimane recentemente annunciato porta una necessaria dilatazione. Ciò si riflette anche nei mercati energetici, con il petrolio Brent che ora viene scambiato sotto i 100 dollari al barile, ma le prospettive a lungo termine rimangono ancora offuscate da una profonda incertezza”.

“Ma il Patto non si tocca”

La stagflazione bussa e l’Europa che fa? S’attacca al Patto: “Sulla sospensione del Patto di stabilità e di crescita, è legata alla clausola generale di sospensione e la condizione per attivare la clausola è di avere un grave deterioramento dell’economia nell’area euro o nell’intera Ue. E attualmente non siamo in questo scenario”. Detta ancora meglio: l’impatto della guerra in Iran “è di rallentamento ma non di grave deterioramento”. Giocare con le parole mentre fuori c’è l’inferno. Manco a Bisanzio.