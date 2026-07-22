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Libano, Tajani: il 4 agosto ospiteremo nuovo round di colloqui a Roma

"Dopo la prima tenutas a metà mese che ha permesso passi in avanti"

di Askanews -

Roma, 22 lug. (askanews) –

“Il 4 agosto ospiteremo una nuova sessione di dialogo” dei negoziati in corso tra Israele e Libano, con la mediazione degli Stati Uniti. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso del suo intervento davanti alle Commissioni Esteri e Difesa sul vertice della Nato.

Tajani ha rimarcato che la prima tornata di colloqui tenuta a Roma a metà mese “ha permesso di fare importanti passi in avanti nella definizione delle prime zone pilota” previste dall’accordo quadro firmato a Washington lo scorso giugno, e l’avvicendamento con le Forze Armate libanesi”.

Per il ministro, la nuova sessione di colloqui a Roma è “frutto di una paziente azione di politica estera che costruisce ponti e non erige mai muri”.

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