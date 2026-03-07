Primo Piano

L’identikit torna con Joe Metheny: ora online la decima puntata sul nostro canale YouTube

di Redazione - 7 Marzo 2026

Il buio delle periferie americane, una scia di sangue e una storia talmente disturbante da sembrare uscita da un incubo. Sul nostro canale YouTube è finalmente disponibile la decima puntata de L’identikit, il podcast crime che analizza i casi più oscuri e inquietanti della cronaca nera internazionale.

In questo nuovo episodio entriamo nella mente di Joe Metheny, uno dei serial killer più disturbanti della storia americana: un uomo che ha trasformato rabbia, vendetta e ossessione in una spirale di violenza che ha scioccato gli Stati Uniti.

L’identikit – Joe Metheny: cosa approfondiremo in questa puntata?

In questo episodio non ci limiteremo a raccontare i fatti, ma proveremo a ricostruire il profilo psicologico e il contesto che hanno portato alla nascita di uno dei casi più agghiaccianti della cronaca criminale americana:

La doppia vita: Chi era davvero Joe Metheny e come riusciva a muoversi nell’ombra senza destare sospetti.

L’inizio della spirale: La rabbia e la vendetta che avrebbero dato origine alla sua escalation di violenza.

Le confessioni: I racconti agghiaccianti che hanno scioccato investigatori e opinione pubblica.

L’orrore: I dettagli più disturbanti della sua storia criminale e ciò che rende questo caso uno dei più controversi della storia americana.

L’identikit del mostro: Era un assassino lucido, un uomo spezzato o il prodotto di un abisso che nessuno ha voluto vedere?

L’obiettivo de L’identikit è andare oltre la superficie dei fatti. Attraverso l’analisi delle testimonianze, delle indagini e del contesto psicologico del caso, cerchiamo di comprendere come possano nascere storie così estreme e di restituire una prospettiva più profonda su ciò che si nasconde dietro il volto di un assassino.

La puntata è disponibile ora sul nostro canale YouTube

Iscrivetevi, attivate la campanella e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo nuovo episodio.

Se ti sei perso le altre puntate puoi recuperarle qui: L’identikit