Marco Masini torna live nei palazzetti: “Un viaggio per 3 generazioni”

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L’AI va bene su tutto anche nella musica, ma non nella guerra

di Askanews - 7 Ottobre 2026

Milano, 8 ott. (askanews) – Una vita per la musica e sul palco, Marco Masini torna ad emozionare il pubblico dal vivo nei grandi spazi dei palasport con 5 date a Milano, Firenze, Padova, Roma e Napoli.

“Porto 35, anzi 36 anni di musica e porto un po’ di maturità in più acquisita in tutto questo percorso. Porto più brani, porto più storia, e più storie, perché in questi tanti anni abbiamo raccolto un po’ le emozioni di tutti e abbiamo cercato di trasformarle in musica, cercando di rispettare anche un cambiamento generazionale”.

Marco Masini negli anni è stato capace di innovarsi e di aprirsi al nuovo, ma rimanendo fedele a se stesso.

“L’abbiamo fatto anche ultimamente con Federico al Festival di Sanremo, cercando di unire due generazioni, la mia e la sua, per arrivare addirittura a una terza. Ecco, questo è un viaggio per tre generazioni”.

Un viaggio emozionante che si tinge di tante atmosfere diverse alternando la dinamicità, l’energia e l’intimità con cui Marco racconta la sua storia.

“Credo che la musica sia una scoperta e l’unica maniera per scoprirla ogni giorno, un po’ come l’amore per non farlo morire, sia proprio quella di andare alla scoperta delle nuove musiche, dei nuovi sistemi per fare musica, per i nuovi modi di ascoltarla”.

Autore, cantante e musicista, Marco Masini non ha paura dell’intelligenza artificiale, con una eccezione.

“A me l’intelligenza artificiale spaventa soltanto applicata alle armi, per il resto non mi spaventa niente, perché ci aiuterà a guarire anche da certe malattie, a trovare certe soluzioni, a raggiungere obiettivi con più facilità e immediatezza. Nella musica, come in tutte le cose, starà la creatività di chi usa l’intelligenza artificiale a far si che uno sia più bravo di un altro a comunicare più emozioni. Il futuro non si può fermare, il futuro dovremmo fermarlo soltanto quando ci distruggerà”.