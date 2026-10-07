Lavoro

Il boom dei diplomati Its: cosa ne pensa Valditara

di Dave Hill Cirio - 7 Ottobre 2026

Diplomati Its Academy: boom della domanda entro il 2035 e le parole del ministro Valditara. La richiesta di questi diplomati in Italia continua a superare l’offerta formativa disponibile.

Diplomati Its: a che punto è la domanda?

Secondo lo studio promosso da Rete Its Italy ed elaborato da EY ed EY Foundation, entro il 2035 la domanda annuale di tecnici superiori crescerà del 22,1%, raggiungendo le 143.000 posizioni all’anno.

La crescita della domanda e le opportunità lavorative

Attualmente si contano oltre 11 opportunità occupazionali per ciascun diplomato. Per il 2025, le stime Excelsior prevedono 117.000 entrate programmate. E il 74% concentrato in quattro settori chiave: Meccatronica, Servizi alle imprese, ICT ed Energia.

Il ricambio generazionale rappresenterà il motore principale, generando oltre il 90% delle opportunità tra il 2026 e il 2030. Nonostante un incremento del 42% dei diplomati tra il 2022 e il 2024, la Rete riuscirà a coprire al massimo il 15% del fabbisogno futuro.

Le dichiarazioni del ministro Valditara

A sottolineare l’importanza strategica del settore è intervenuto il ministro dell’Istruzione e del Merito. Giuseppe Valditara ha evidenziato i risultati del Pnrr. “Il target previsto era di 11mila iscritti, siamo arrivati a 41mila-ha detto-. È un successo molto importante e dobbiamo continuare a insistere su questa strada con sempre nuovi investimenti”.

Per favorire l’operatività degli istituti, Valditara ha inoltre annunciato una proroga dei termini per la conclusione dei percorsi formativi e la rendicontazione dei laboratori.

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