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Gioielli Saint Laurent a 150 euro, realtà o trappola dello shopping online?

di Elizabeth Costello - 7 Ottobre 2026

La verità sul brand di lusso. Il fascino del luxury accessibile fa spesso gola. Negli ultimi tempi rimbalza con insistenza sul web e sui social la promessa di poter acquistare gioielli firmati Saint Laurent a cifre vicine ai 150 euro.

Saint Laurent a 150 euro?

Una prospettiva che accende gli entusiasmi di fashion victim e cacciatori di affari. Ma si scontra immediatamente con la realtà dei listini ufficiali della celebre maison parigina.

Analizzando i dati di mercato, i cataloghi della griffe e le collezioni di bijoux correnti, la cifra di 150 euro per un monile originale Saint Laurent rappresenta di fatto un’eccezione estrema o, più frequentemente, un campanello d’allarme.

Nel circuito ufficiale delle boutique monobrand e dei rivenditori autorizzati di alta moda, i prezzi d’ingresso per la gioielleria e la bigiotteria di lusso partono generalmente da una fascia superiore.

I prezzi reali

Un bracciale rigido o in pelle con il celebre logo YSL o la lavorazione Cassandre si attesta mediamente tra i 250 e i 450 euro, mentre orecchini e spille iconiche in ottone dorato oscillano stabilmente tra i 300 e i 500 euro. Per collane elaborate o pezzi da collezione più complessi, la spesa supera agilmente i 600 euro fino a toccare cifre più alte.

Se compaiono offerte a 150 euro su marketplace poco controllati, siti di e-commerce sconosciuti o profili social, il rischio concreto è quello di contraffazioni o truffe digitali ben congegnate.

Il mercato del lusso second-hand o i periodi di saldi straordinari su piattaforme certificate permettono di intercettare sconti interessanti. Difficilmente, però, abbattono i costi di un gioiello nuovo a una soglia così economica. Prima di cedere all’impulso dell’affare imperdibile, il consiglio degli esperti di stile e sicurezza informatica è sempre quello di verificare la tracciabilità del venditore, evitando delusioni e brutte sorprese digitali.

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