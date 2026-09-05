Cronaca

Si sveglia e la moglie non c’è: la trova in auto con l’amante e scoppia il caos

di Lino Sasso - 5 Settembre 2026

Un risveglio notturno decisamente movimentato, di quelli che difficilmente si dimenticano. Nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 settembre, un 41enne di Pavia si è accorto che la moglie di 29 anni non era più a letto. La cerca in casa, prova più volte a telefonarle e, non ottenendo risposta, scende in strada. La ricerca dura poco: a pochi metri dall’abitazione la trovata in auto in compagnia dell’amante. Una scoperta che ha fatto precipitare rapidamente la situazione. L’uomo, di professione magazziniere, avrebbe prima intimato alla moglie di rientrare a casa. Poi si sarebbe rivolto al ragazzo che era con lei, un parrucchiere di 23 anni che lavora in città, chiedendogli spiegazioni. Il confronto, però, è degenerato.

La colluttazione

Secondo la ricostruzione, non ricevendo risposta l’uomo avrebbe trascinato il giovane fuori dall’auto e lo avrebbe colpito più volte con pugni al volto. A quel punto il 23enne avrebbe tentato di chiedere aiuto utilizzando il cellulare, ma il 41enne glielo avrebbe strappato dalle mani. Una circostanza che ha contribuito a far scattare, oltre all’accusa di lesioni personali, anche quella di rapina. A mettere fine alla movimentata scena notturna sono stati i vicini di casa. Allarmati da quanto stava accadendo in strada, hanno chiamato i soccorsi e la polizia. Gli agenti intervenuti sul posto hanno quindi arrestato il marito. Il 23enne ferito è stato invece accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano per essere curato.

Arresto convalidato, processo a ottobre

La vicenda è arrivata davanti al giudice a Pavia, dove l’arresto del 41enne è stato convalidato. L’uomo è stato successivamente scarcerato e resterà in attesa del processo, fissato per il prossimo 15 ottobre. Quella che era cominciata con un letto vuoto e qualche telefonata senza risposta si è dunque conclusa con l’arrivo della polizia, un giovane in ospedale e un procedimento penale. Una notte decisamente più lunga del previsto per tutti i protagonisti.