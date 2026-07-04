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Capo Verde, il cuore non basta: passa l’Argentina

Vozinha e compagni inchiodano l'Albiceleste fino ai supplementari, la risolve il cinismo di Messi e soci

di Giovanni Vasso - 4 Luglio 2026

Il cuore non basta: Capo Verde ci mette il cuore, passa però l’Argentina. I sedicesimi dei mondiali riservano sorprese. La Germania ha ceduto il passo al sorprendente (e coriaceo) Paraguay. L’Olanda ha dovuto lasciare il torneo al cospetto del Marocco, autentica potenza emergente del calcio ignorata solo da chi si continua a crogiolare in una tradizione che, ormai, sembra infranta. La Seleccion ha rischiato grosso contro il portiere Vozinha e compagni che hanno lasciato la competizione non prima di aver sognato il sorpasso costringendo Messi e soci ai supplementari.

Il cuore di Capo Verde, il cinismo di Messi

Un gol della Pulce sembrava aver indirizzato la gara. Manco per sogno. I capoverdiani hanno reagito e nel secondo tempo con Duarte sono riusciti a centrare un insperato pareggio che ha portato il match ai supplementari. Qui, pronti via, è toccato a Lautaro Martinez riportare l’Argentina in vantaggio su Capo Verde. Che, però, ci ha messo il cuore meritando la rete del pareggio siglata da Lopes Cabral al 103esimo. L’Albiceleste a quel punto ha temuto il peggio ma la fortuna aiuta Messi che, battendo un corner, trova il testone del difensore Diney che beffa il suo stesso portiere. 3-2, tutti a casa. In lacrime.

“Una locura”

Il commento del tecnico dell’Argentina Scaloni, dopo aver sudato freddo con Capo Verde, è già iconico: “Una locura”. Una pazzia. “Ma questo è il calcio”, appunto. Non è mica un algoritmo. Il cittì argentino non ha potuto fare altro che i complimenti agli avversari. Usciti in lacrime dal rettangolo di gioco del Miami Stadium. Che, per poco, non s’è trasformato in un luogo da leggenda. Sui social (e non solo) i capoverdiani hanno incassato applausi. Il cuore di Capo Verde non basta. L’Argentina passa, con grinta e cinismo. Ora tocca all’Egitto di Momo Salah che ha superato l’Australia e s’è qualificata, per la prima volta, agli ottavi dei mondiali.