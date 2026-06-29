Esteri

Domani a Doha si decide il futuro di Hormuz (forse)

E in attesa del vertice, mentre le armi tacciono, Teheran avvia il Comitato con l'Oman

di Cristiana Flaminio - 29 Giugno 2026

Cresce l’attesa per l’incontro a Doha di domani tra Usa e Iran mentre Teheran ha ufficializzato l’istituzione del comitato congiunto per Hormuz a cui parteciperà l’Oman. La prima seduta dell’organismo si è tenuta a Muscat ed è arrivata subito dopo la firma dell’accordo preliminare per la fine della guerra in Medio Oriente. A darne notizia è stato il ministero degli Esteri iraniano. Intanto questa mattina Axios ha riferito che s’è arrivati a un’intesa per stoppare gli attacchi incrociati nello Stretto in attesa dei prossimi negoziati.

Doha punto nodale per Hormuz?

Axios riferisce, citando fonti dell’amministrazione Usa, che Washington ha deciso di “fermare tutte le attività cinetiche”. Un modo per dire che gli americani non attaccheranno e che si aspettano altrettanto dalla controparte. La posta in gioco è importante. È per domani in programma l’incontro a Doha per parlare del futuro che attende lo Stretto di Hormuz. Il nodo principale, se non fondamentale, dell’intera vicenda mediorientale. Insieme, va da sé, alla questione dell’uranio. L’attesa è spasmodica e i mercati hanno già accusato gli scontri dei giorni scorsi con il prezzo del gas che ad Amsterdam è tornato a salire sfiorando i 42 euro al mwh.

Iran e Oman: il comitato per lo Stretto

In attesa di capire cosa accadrà a Doha, l’Iran su Hormuz ha già fatto un primo passo. “Durante una missione a Muscat si è svolta la prima riunione del Comitato congiunto per Hormuz”, ha dichiarato il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi su X. Nel corso della prima riunione del Comitato “c’è stato uno scambio di punti di vista sulla gestione futura del passaggio”, ha aggiunto. Il tema dei temi, questo. Il nodo centrale da cui dipende l’esito dei negoziati e la tenuta di una tregua, al solito, fragile.