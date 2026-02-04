Attualità

Epstein e l’isola dei Proci, il mito oscuro che ancora interroga il potere

di Lino Sasso - 4 Febbraio 2026

Nel Mar dei Caraibi esiste un lembo di terra che, più di altri, è diventato simbolo di un potere esercitato nell’ombra. Little Saint James, conosciuta dall’opinione pubblica come “l’isola di Epstein”, è il luogo attorno al quale ruota una delle vicende giudiziarie e mediatiche più inquietanti degli ultimi decenni. Acquistata nel 1998 dal finanziere statunitense Jeffrey Epstein, l’isola è stata a lungo presentata come una residenza privata di lusso. In realtà, secondo numerose testimonianze raccolte negli anni, sarebbe stata uno dei principali teatri di un sistema di sfruttamento sessuale di minorenni, orchestrato con metodo e protetto da una rete di relazioni influenti. Le indagini hanno ricostruito un meccanismo rodato. Giovani ragazze, spesso vulnerabili, venivano reclutate con promesse di denaro o opportunità professionali e trasportate sull’isola tramite voli privati o imbarcazioni.

Il mito oscuro di Little Saint James

Qui, sempre secondo gli atti giudiziari, si consumavano abusi sistematici ai quali avrebbero partecipato ospiti potenti, alcuni dei rimasti anonimi. Altri nomi, anche molto celebri, da appartenenti a case reali a esponenti dei governi di mezzo mondo, passando per magnati e volti noti del mondo dello spettacolo, sono invece ben noti. Su tutto questo, la morte di Epstein, avvenuta nel 2019 nel carcere di Manhattan mentre era in custodia federale, ha segnato uno spartiacque. Ma ha anche lasciato numerose domande senza risposta. Il procedimento penale nei suoi confronti si è interrotto. Di certo l’attenzione pubblica sull’isola non si è mai spenta. Il Federal Bureau of Investigation (FBI) e altre autorità hanno effettuato sopralluoghi e sequestri, ma molti documenti restano coperti da segreto o parzialmente oscurati. A contribuire al mito oscuro di Little Saint James, l’isola di Epstein, è anche l’aspetto architettonico del luogo.

L’isola di Epstein come emblema degli abusi del potere

Strutture come il celebre edificio con cupola azzurra, ribattezzato dai media “tempio”, hanno alimentato ipotesi, speculazioni e narrazioni talvolta al confine con il complottismo. Gli investigatori, tuttavia, hanno sempre invitato alla cautela. Ciò che emerge dagli atti è già di per sé sufficiente a delineare un quadro di abuso sistemico, senza necessità di forzature narrative. Negli ultimi anni l’isola è rimasta sostanzialmente disabitata, sorvegliata e inaccessibile. È diventata un simbolo: non solo di un uomo e dei suoi crimini, ma di un fallimento collettivo dei controlli, delle istituzioni e della trasparenza. Per le vittime, molte delle quali hanno trovato il coraggio di testimoniare solo dopo la morte di Epstein, Little Saint James rappresenta ancora oggi un luogo di trauma irrisolto. L’isola di Epstein, più che un semplice scenario, è una domanda aperta rivolta al potere globale: chi sapeva, chi ha taciuto e perché, ancora oggi, così tanti nomi restano nell’ombra.