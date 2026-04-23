Economia

L’Italia con il gas in “cassaforte”: le bollette cambieranno?

Buone notizie da Snam ma...

di Dave Hill Cirio - 23 Aprile 2026

Inverno 2026: l’Italia mette il gas in “cassaforte”. Cosa cambia per le nostre bollette? Mentre la primavera scalda le città, c’è chi sta già pensando al gelo del prossimo inverno stoccando gas: e le bollette?

Gas, il “pieno”

Le notizie che arrivano da Snam sono una boccata d’ossigeno per le famiglie italiane: il piano per riempire i nostri “depositi segreti” di gas sta procedendo a tempo di record. Ma cosa significa concretamente per il portafoglio dei consumatori?

I numeri del “tesoretto” energetico

L’Italia ha ufficialmente iniziato a blindare le sue scorte. Ad oggi, abbiamo già prenotato 17,5 miliardi di metri cubi di gas su una capacità totale di circa 19 miliardi.

Il target 90%. L’obiettivo è avere i magazzini pieni quasi al massimo prima che si accendano i riscaldamenti.

Un primato europeo. Con i siti pieni al 46,5%, l’Italia sta correndo quasi al doppio della velocità media europea (ferma al 30,6%). Siamo, a tutti gli effetti, la “formica” d’Europa che mette da parte le provviste mentre gli altri sono ancora indietro.

Cosa vuol dire per noi?

Questo annuncio non è solo un dato tecnico, ma un messaggio di stabilità. Stoccare gas ora, quando i prezzi sono mediamente più bassi e la domanda è contenuta, permette di creare uno scudo contro i picchi improvvisi causati dalle crisi geopolitiche (come le tensioni nello Stretto di Hormuz o il conflitto in Medio Oriente).

Per una famiglia tipo, questo si traduce in una minore volatilità delle bollette: avere le scorte piene significa che, anche in caso di emergenza, l’Italia non dovrà correre a comprare gas “a qualsiasi prezzo” sul mercato spot.

Previsioni: l’assetto energetico dell’Italia

L’Italia si sta configurando come l’Hub energetico del Mediterraneo. Le stime per il prossimo biennio suggeriscono una indipendenza dalla Russia. Grazie ai rigassificatori e agli stoccaggi Snam, la dipendenza dal gas siberiano è ormai un ricordo. e la premier ha garbatamente detto no a De Scalzi e Salvini che premono per riaprire il canale di acquisto con Mosca.

Sicurezza vs prezzo

Sebbene la sicurezza sia garantita, i prezzi non torneranno ai livelli pre-2021. La diversificazione (più gas da Usa, Algeria e Qatar) costa di più in termini di logistica

La nostra capacità di stoccaggio è talmente superiore alla media che potremmo diventare i “fornitori di ultima istanza” per i vicini europei più fragili.

L’inverno 2026, insomma, fa meno paura, ma la parola d’ordine resta efficienza. Le scorte ci sono, ma il risparmio energetico rimane l’unico vero modo per abbattere drasticamente i costi fissi delle case italiane.