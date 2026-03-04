Politica

L’Italia della scuola al giro di boa delle prove Invalsi

E in Parlamento una proposta di legge contro le "classi pollaio"

di Angelo Vitale - 4 Marzo 2026

Da due giorni il via in Italia del lungo giro delle prove nazionali Invalsi, una delle rilevazioni standardizzate più discusse dell’intero sistema della scuola.

Prove Invalsi, partono i maturandi

Quest’anno i test partono con i maturandi delle superiori, che fino a venerdì affronteranno prove di Italiano, Matematica, Inglese e, per le classi campione, una nuova sezione dedicata alle competenze digitali.

Proseguiranno nei mesi successivi per altri gradi scolastici, con le prove digitali che si svolgeranno fino al 31 marzo e sessioni suppletive a maggio-giugno per chi non potrà partecipare nel periodo principale.

Circa 500mila gli studenti coinvolti in tutta Italia per le prove Invalsi, con somministrazioni su Nord, Centro, Sud e Isole, interessando scuole primarie, secondarie di I grado e scuole superiori.

Per l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione varato nel 1999 e continuamente riordinato nelle sue funzioni, prove che servono a misurare in modo comparabile le competenze chiave degli studenti nel contesto nazionale.

Uno strumento statistico, non un esame che influisce direttamente sulle singole carriere scolastiche. Attraverso le rilevazioni con le prove Invalsi in Italia si raccolgono dati su abilità di lettura, comprensione, ragionamento matematico. E, da quest’anno, competenze digitali, con l’obiettivo dichiarato di offrire un quadro di riferimento per le politiche educative e per la didattica.

Il dibattito continuo

Sul piano politico e pedagogico, però, si è riacceso un ampio dibattito che supera la semplice lettura dei risultati. Centrato in particolare sul tema del sovraffollamento delle classi scolastiche, un dibattito acceso anche alla Camera dei Deputati. Qui, una proposta di legge popolare mira a fissare un limite massimo di 20 alunni per classe per contrastare le cosiddette “classi pollaio”, ritenute causa di dispersione didattica e di rendimento insufficiente.

Secondo i proponenti, classi numerose che deprimono la qualità dell’insegnamento individuale e ostacolano l’inclusione, aggravano le disuguaglianze territoriali e aumentano lo stress di docenti e studenti. Una visione criticata da quanti mettono in guardia dall’attribuire al solo numero di alunni il problema delle competenze, ricordando come fattori socio-economici, infrastrutturali e metodologici influenzino i risultati dei giovani nelle prove standardizzate.

E Valditara dice che…

In questo scenario, la posizione del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha utilizzato proprio i riferimenti a dati comparabili come Pisa e Invalsi per contestare l’idea che le dimensioni delle classi siano il fattore determinante nell’apprendimento.

Durante un question time alla Camera, Valditara ha sostenuto che mostrano come gli esiti formativi non dipendano in modo lineare dal numero di alunni per classe, affermando che le “classi pollaio” sono un fenomeno ormai del tutto residuale nel panorama scolastico italiano, limitato a casi eccezionali.

Una lettura tecnica supportata dai dati disponibili, sottolineando che l’Italia ha già classi comparativamente meno affollate di altri paesi OECD e che investire risorse su didattica, formazione dei docenti e dotazioni digitali può produrre maggiori benefici. Per alcuni, però, le classi più piccole possano influenzare positivamente l’apprendimento, la partecipazione e persino esiti a lungo termine come l’inserimento lavorativo e il benessere psicologico degli studenti.

Le domande

Il confronto, su questioni metodologiche profonde. A che cosa servono davvero le prove Invalsi? Sono uno strumento di monitoraggio utile o un alibi per spostare l’attenzione dalle diseguaglianze strutturali? A che punto entra il numero di chi compone le classi nel determinare la qualità dell’apprendimento rispetto a dotazioni tecnologiche, formazione degli insegnanti e supporto alle famiglie?

I commenti di gruppi di studenti e docenti, spesso critici verso le prove standardizzate perché percepite come fuorvianti o non adeguatamente tarate sulle differenze regionali e sociali, emergono anche dalle discussioni online, dove molti contestano la rilevanza pratica dei test se non accompagnati da interventi strutturali più ampi.

Se da un lato le prove Invalsi 2026 confermano l’impegno a misurare competenze in modo rigoroso e digitalizzato, dall’altro il dibattito attorno alla loro interpretazione e al loro uso politico è lontano dall’essere risolto.

La proposta di legge per un tetto massimo di 20 alunni per classe incarna la frustrazione di molte famiglie e insegnanti di fronte a classi affollate e a risultati scolastici giudicati insufficienti. La risposta istituzionale mette l’accento sulla necessità di guardare ai dati complessivi e a un’ampia gamma di fattori che influiscono sull’apprendimento.

La scuola, oggi

Una vicenda che riguarda il senso stesso di valutazione nella scuola pubblica. Misurare competenze con strumenti standardizzati può aiutare a orientare le politiche, ma diventa controverso quando questi strumenti entrano nel terreno delicato delle scelte politiche che toccano l’organizzazione quotidiana delle aule, il lavoro dei docenti e le aspettative delle famiglie.

Il confronto tra sostenitori delle classi più piccole e chi invita a una lettura più cauta dei dati resta aperto. L’esito politico di questa battaglia potrebbe segnare una trasformazione profonda nel modo in cui l’Italia pensa alla scuola e alla sua qualità.