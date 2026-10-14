Attualità

L’Italia delle radici e la sfida dell’integrazione

Accogliere non significa rinunciare alla propria identità

di Loretta Cardoni - 14 Ottobre 2026

Ci sono Paesi che si attraversano e Paesi che si portano dentro. L’Italia appartiene a questa seconda categoria. È una terra nella quale la storia non è rimasta confinata nei libri, ma continua a vivere nelle piazze, nei monumenti, nelle chiese, nei borghi, nelle opere d’arte e persino nei gesti quotidiani di un popolo che, spesso senza rendersene conto, è erede di una civiltà straordinaria.

Dalla grandezza di Roma alla cultura greca che ha lasciato tracce profonde nel nostro Mezzogiorno, dalla sapienza giuridica romana al Medioevo, dal Rinascimento all’Illuminismo, l’Italia ha contribuito a costruire una parte importante della cultura europea. Ha dato al mondo artisti, scienziati, pensatori, musicisti e innovatori. Ha attraversato dominazioni, divisioni, guerre e rinascite, fino a diventare una Repubblica fondata su una Costituzione che riconosce la dignità della persona, la libertà e l’uguaglianza davanti alla legge.

Questa storia non ci rende superiori agli altri popoli. Ci assegna, però, una responsabilità: conoscerla, custodirla e trasmetterla alle generazioni future.

Ed è proprio da qui che nasce una domanda che non possiamo più evitare: che cosa significa davvero integrarsi in un Paese diverso dal proprio?

Negli ultimi anni la parola integrazione è entrata stabilmente nel dibattito pubblico, spesso accompagnata da appelli all’accoglienza e alla convivenza. Principi importanti, che appartengono alla nostra tradizione civile. Ma accogliere non può significare confondere il rispetto delle differenze con la rinuncia ai propri principi. E soprattutto non può voler dire che, in nome di un malinteso multiculturalismo, le regole comuni diventino negoziabili.

L’Italia è un Paese dalla cultura stratificata, profondamente segnata dalla tradizione cristiana, ma anche dalla filosofia classica, dal diritto romano, dall’umanesimo e dalle conquiste della modernità. È una società che, nel corso dei secoli, ha modificato le proprie consuetudini, superato ingiustizie e ampliato i diritti individuali. Un percorso tutt’altro che perfetto, ma che ha portato alla centralità della persona, alla libertà di coscienza, alla parità giuridica tra uomini e donne e alla separazione tra convinzioni personali e obblighi imposti dalla legge.

Quando arrivano persone provenienti da contesti culturali e religiosi differenti, il confronto è inevitabile. Può essere un’occasione di arricchimento, di conoscenza reciproca e di crescita. Ma perché questo avvenga, il confronto deve fondarsi su una premessa irrinunciabile: il rispetto delle regole che tengono insieme la nostra società.

È qui che il tema diventa delicato, soprattutto quando si parla di tradizioni religiose e culturali che, in alcune interpretazioni, possono entrare in conflitto con i principi dell’ordinamento italiano. Pensiamo alla condizione femminile, alla libertà individuale, all’educazione dei figli, alla libertà di scelta e al rapporto tra religione e vita pubblica.

Non è corretto attribuire queste contraddizioni a tutte le persone musulmane, così come sarebbe sbagliato ignorare che esistono interpretazioni e pratiche incompatibili con i diritti fondamentali riconosciuti nel nostro Paese. La questione, dunque, non è la fede professata da una persona, ma il rispetto dei diritti altrui e delle leggi comuni.

La libertà religiosa è un diritto garantito dalla nostra Costituzione. Ma nessuna libertà può diventare un pretesto per negare quella degli altri. Ogni individuo deve poter professare la propria fede, conservare le proprie tradizioni e trasmettere la propria cultura, purché ciò avvenga nel rispetto dell’ordinamento giuridico e dei diritti fondamentali.

Conservare le proprie radici è un diritto. Pretendere che le proprie regole prevalgano su quelle del Paese in cui si vive è un’altra cosa.

Integrarsi significa imparare una lingua, conoscere la storia del luogo in cui si vive, comprenderne le istituzioni, rispettarne le leggi e partecipare alla vita della comunità. Significa poter mantenere le proprie origini senza trasformarle in una pretesa di privilegio. Significa accettare che la società che ci accoglie abbia una propria identità, costruita nel tempo e non cancellabile per soddisfare le esigenze di chi vi arriva.

L’integrazione, peraltro, non può essere una richiesta rivolta soltanto a chi arriva. Anche il Paese che accoglie deve fare la propria parte: garantire pari dignità, opportunità, istruzione, lavoro e percorsi concreti di partecipazione. Ma l’accoglienza e l’inclusione non possono prescindere dalla reciprocità. Il rispetto non è un obbligo a senso unico.

Esiste poi un rischio meno evidente, ma altrettanto importante: quello di una società che, per paura di apparire chiusa o intollerante, smetta di raccontare la propria storia, difendere le proprie tradizioni e spiegare il valore delle conquiste civili che ha raggiunto. Una società che non conosce più le proprie radici difficilmente riuscirà a trasmetterle. E ciò che non viene trasmesso, con il tempo, rischia di essere dimenticato.

Non dobbiamo avere paura del confronto con culture diverse. Dobbiamo piuttosto avere la consapevolezza di ciò che siamo, dei valori che ci uniscono e delle regole che abbiamo scelto di darci. Perché il dialogo autentico non nasce dalla cancellazione delle identità, ma dalla loro conoscenza e dal rispetto reciproco.

L’Italia non deve chiudere le proprie porte, né rinnegare la propria storia per dimostrare di essere accogliente. Deve avere la capacità di accogliere senza smarrirsi, di includere senza rinunciare ai propri principi, di dialogare senza confondere la tolleranza con la resa culturale.

La nostra identità non è un monumento immobile, né un patrimonio riservato a pochi. È un’eredità viva, che ogni generazione ha il dovere di comprendere e rinnovare, senza disperderla.

Forse, prima di discutere ancora di integrazione, dovremmo tornare a spiegarne il significato più semplice e più autentico: chi sceglie di vivere in Italia ha il diritto di essere rispettato nella propria identità, ma ha anche il dovere di rispettare l’identità, le leggi e i valori fondamentali del Paese che ha scelto come casa.

Perché accogliere non significa smettere di essere italiani. Significa saper essere italiani abbastanza da non avere paura degli altri, ma anche abbastanza consapevoli da non dimenticare chi siamo.

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