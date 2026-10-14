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Trump rilancia sulla Groenlandia: “Via all’esplorazione di petrolio e gas, è il nostro scudo strategico”

Il presidente americano annuncia l'avvio di un'ampia fase di ricerca di idrocarburi e minerali nell’isola artica

di Enzo Ricci - 14 Ottobre 2026

Donald Trump torna a puntare sulla Groenlandia e ne esalta contemporaneamente il valore economico e strategico. In un messaggio pubblicato su Truth Social, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che una vasta attività di esplorazione di petrolio, gas e minerali sarebbe “pronta a iniziare” nell’isola artica, definita “la nostra nuova e splendida Groenlandia”.

Nel suo intervento, Trump ha sostenuto che esperti del settore ritengono il territorio groenlandese uno dei più promettenti al mondo per quantità di petrolio facilmente accessibile. Un’affermazione che si inserisce nel crescente interesse internazionale per l’Artico, dove lo scioglimento dei ghiacci e la corsa alle materie prime stanno accrescendo il peso geopolitico della regione.

Il paravento della sicurezza

Ma il cuore politico del messaggio riguarda soprattutto la sicurezza. Secondo il presidente americano, la Groenlandia rappresenta una posizione senza eguali per la difesa degli Stati Uniti e dell’Europa. “Qualsiasi futuro attacco agli Stati Uniti dovrà necessariamente passare attraverso la Groenlandia”, ha scritto il tycoon, sostenendo che le future capacità militari schierate sull’isola saranno in grado di intercettare droni, missili e nuove minacce tecnologiche.

Le dichiarazioni rientrano nel quadro del nuovo accordo siglato nelle scorse settimane tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia. Stando a quanto riportato da Reuters e CBS News, l’intesa amplia significativamente la presenza americana nell’Artico, consentendo il rafforzamento delle infrastrutture militari esistenti e la possibile realizzazione di nuove installazioni strategiche. Tra gli obiettivi figurano il monitoraggio delle rotte polari, l’allerta precoce contro eventuali attacchi missilistici e la cooperazione sullo sviluppo delle risorse minerarie.

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