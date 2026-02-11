Primo Piano

L’Italia fa storia nello slittino: oro nel doppio femminile

E' la prima volta del doppio nel programma olimpico: vincono le azzurre

di Dave Hill Cirio - 11 Febbraio 2026

L’Italia ha conquistato una medaglia d’oro nello slittino ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, con Andrea Vötter e Marion Oberhofer che hanno vinto la gara del doppio femminile. Prima volta in programma e trionfo per le azzurre davanti a Germania e Austria.

Uno dei momenti clou della spedizione azzurra ai Giochi di casa, che aggiunge prestigio al medagliere italiano. Altri risultati azzurri nello slittino includono il bronzo di Dominik Fischnaller nel singolo uomini. La performance rilancia la tradizione italiana nella disciplina e segna un momento di gloria sportiva nazionale.

L’oro azzurro nel doppio femminile

L’Italia ha visto un trionfo storico nella disciplina del slittino. La coppia Andrea Vötter e Marion Oberhofer ha conquistato la medaglia d’oro nel doppio femminile ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

La vittoria è arrivata dopo una performance dominante nella finale, con le italiane che hanno preceduto le avversarie tedesche e austriache nella classifica finale.

Questo oro è particolarmente significativo perché il doppio femminile è giunto per la prima volta in assoluto nel programma olimpico dello slittino ai Giochi 2026, rendendo ancora più storica la performance italiana.

Chi sono le due azzurre

Andrea Vötter, classe 1995, di Bressanone, una veterana della disciplina. Ha gareggiato in tre edizioni olimpiche (2014, 2018, 2022), ha vinto titoli importanti in Coppa del Mondo con Oberhofer e ha costruito la sua carriera partendo dallo slittino naturale per poi specializzarsi su pista artificiale, ispirata fin da giovane al grande Armin Zoeggeler, oggi suo allenatore tecnico.

Marion Oberhofer, classe 2000, di San Candido – Innichen, ha iniziato da giovane nelle gare giovanili, ha conquistato medaglie ai campionati europei e mondiali. Con Vötter ha dominato la specialità del doppio, vincendo due Coppe del Mondo consecutive prima dei Giochi.

Le due altoatesine sono note non solo per la tecnica ma anche per la loro straordinaria sintonia di squadra, che le ha portate a battere avversarie più quotate nella storia del doppio femminile.

