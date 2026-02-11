Attualità

Il norvegese con il bronzo piange: corna in tv

di Dave Hill Cirio - 11 Febbraio 2026

Il biatleta norvegese Sturla Holm Laegreid ha vinto il bronzo olimpico nella 20 km ai Giochi di Milano‑Cortina 2026 ma ha rubato la scena con una confessione di corna trasmessa in diretta tv.

Appena sceso dal podio, il norvegese ha ammesso di avere tradito la fidanzata, definendolo “l’errore più grande della mia vita”. La scena ha lasciato i fan senza parole e ha fatto il giro dei social.

Lui spera ancora nel perdono, lei dice che è difficile da digerire. Una medaglia che rischia di diventare meme globale.

Dal biathlon al dramma sentimentale

Laereid, 28 anni, astro del biathlon norvegese e vincitore di molte Coppe del Mondo, avrebbe dovuto essere protagonista di un momento di pura gloria sportiva. Invece, dopo aver tagliato il traguardo al terzo posto nella gara individuale maschile, ha trasformato l’intervista in un monologo d’amore e rimpianto.

Testuale: “Ho commesso l’errore più grande della mia vita e l’ho tradita”, ha detto in lacrime alla tv norvegese NRK, citando come motivo il desiderio di essere onesto e sperando che lei potesse ancora amarlo.

Il bronzo, conquistato davanti a compagni e rivali, come il connazionale oro Johan‑Olav Botn e il francese Éric Perrot, accompagnato da emozioni extra‑sportive che nessuna telecamera poteva evitare.

Gossip olimpico 2.0: confessione di corna in diretta e reazioni social

Quanto è bizzarra una confessione così in diretta subito dopo un’impresa sportiva? Moltissimo. Laereid ha parlato di aver incontrato “l’amore della mia vita” sei mesi fa. E poi di aver tradito quella persona tre mesi fa, rivelando tutto solo una settimana prima dell’Olimpiade. Ha persino detto che nelle giornate precedenti non riusciva a pensare alla gara per il peso del rimorso.

Il pubblico e i social non hanno trattenuto commenti. Alcuni ridono della dichiarazione “social suicide”, altri lo definiscono un mix di romanticismo mal gestito e mancanza di tempismo.

Ed è diventato subito virale l’hashtag che prende in giro la scena. Nessun nome della fidanzata è stato reso pubblico e lui ha rifiutato di svelarlo, ma l’effetto gossip è servito: bronzo sportivo + drama personale = trending mondiale.

La reazione della ex e il dietro le quinte

La notizia è rimbalzata su giornali internazionali e la risposta della fidanzata — che ha scelto di mantenere l’anonimato — non è stata tenera. Lei ha definito la pubblica rivelazione “difficile da perdonare” e ha espresso che non aveva chiesto di essere trascinata sotto i riflettori.

Laegreid, pubblicamente pentito, ha rincarato le scuse con una nota successiva, affermando che non voleva — con la confessione — togliere attenzione al compagno di squadra che ha vinto l’oro.

Intanto, la scena è già diventata uno dei momenti più commentati di Milano‑Cortina 2026, con meme, tweet e clip virali che giocano sul contrasto tra sport e soap opera sentimentale.