Esteri

L’Italia ha negato l’uso della base di Sigonella agli Stati Uniti

di Redazione - 31 Marzo 2026

L’Italia nega agli Usa l’utilizzo della base militare di Sigonella, aprendo un caso diplomatico destinato a incidere sui rapporti tra Roma e Washington. La notizia, rimasta riservata per alcuni giorni, è stata riportata dal Corriere della Sera. Secondo quanto emerso, alcuni asset aerei statunitensi avevano previsto di atterrare nella base siciliana per poi proseguire verso il Medio Oriente. Tuttavia, il piano di volo sarebbe stato comunicato alle autorità italiane quando gli aerei erano già in volo. Oltretutto, senza alcuna richiesta formale di autorizzazione né consultazione preventiva con i vertici militari italiani. A informare il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato il capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, dopo aver ricevuto la segnalazione dallo Stato maggiore dell’Aeronautica.

I motivi del diniego

La situazione ha richiesto una decisione immediata, considerata la delicatezza del contesto internazionale e il possibile impatto sulle relazioni bilaterali con gli Stati Uniti. Le verifiche effettuate hanno escluso che si trattasse di voli logistici ordinari. Gli aerei coinvolti, infatti, non rientravano nelle operazioni previste dagli accordi bilaterali tra Italia e Stati Uniti. Inoltre, sarebbero stati classificati con il cosiddetto “caveat”, una condizione che ne limita l’atterraggio solo a situazioni di emergenza. Alla luce di questi elementi, il governo italiano ha deciso di negare l’autorizzazione all’atterraggio. È stato lo stesso Portolano, su mandato diretto del ministro Crosetto, a comunicare ufficialmente al comando statunitense che i velivoli non avrebbero potuto utilizzare la base di Sigonella.

L’Italia nega Sigonella agli Usa: possibili conseguenze diplomatiche

La decisione sottolinea la volontà dell’Italia di far rispettare le procedure e la propria sovranità operativa, anche nell’ambito della collaborazione con un alleato strategico come gli Stati Uniti. Allo stesso tempo, evidenzia possibili tensioni nella gestione delle operazioni militari condivise, soprattutto in scenari sensibili come quello mediorientale. Resta ora da capire quali saranno le conseguenze diplomatiche dell’episodio e se ci saranno chiarimenti tra Roma e Washington per evitare il ripetersi di situazioni analoghe.