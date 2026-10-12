Cronaca

Neonato abbandonato a Milano, era in una busta per strada

I fatti a Cinisello Balsamo. Lo ha scoperto una donna mentre portava a spasso il cane. Ricoverato in codice rosso al Niguarda

di Maria Graziosi - 12 Ottobre 2026

Neonato abbandonato a Milano. Il piccolo, appena nato, era in un sacchetto gettato via in un cassonetto. L’ha ritrovato una signora che stava portando a spasso il cane. Alle ore 16.17 per la precisione. È accaduto all’angolo tra via Monte Ortigara a via Pasubio, a Cinisello Balsamo. A salvare la vita al bimbo sono stati i suoi stessi vagiti. La donna ha chiesto subito aiuto e a salvare il bambino è giunta l’autoambulanza dell’Areu. Il piccolo, trasferito all’ospedale Niguarda di Milano, è stato ricoverato in codice rosso.

Neonato abbandonato a Milano

Sul caso del neonato abbandonato a Milano sono già partite le indagini. L’inchiesta è stata affidata agli agenti della Squadra Mobile della Questura. Toccherà scoprire l’identità di chi ha abbandonato il piccolo involto, chi ha lasciato alle intemperie, chi ha gettato via come fosse spazzatura una vita umana appena arrivata al mondo. Al vaglio degli inquirenti, le immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona. Si cercano elementi utili a capire qualcosa di più.

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