Cronaca

Lodi, donna accoltellata per strada: è in gravissime condizioni

di Emily Gabrielli - 20 Maggio 2026

Una donna di 54 anni è stata aggredita e accoltellata lungo la strada provinciale 22 nei pressi di Camairago, in provincia di Lodi. La vittima è stata raggiunta da due coltellate all’addome e da un terzo fendente al braccio, compatibile con un gesto di difesa. Dopo l’aggressione è stata trasportata in elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia, dove si trova ricoverata in condizioni critiche e in pericolo di vita.

L’allarme è scattato grazie all’intervento di un passante che ha assistito alla scena e ha immediatamente chiamato i carabinieri. Le condizioni della donna, inizialmente considerate stabili, sarebbero successivamente peggiorate, rendendo necessario il ricovero urgente in ospedale.

Lodi, accoltellata in strada: la ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, la donna si trovava alla guida della propria auto quando avrebbe notato un uomo con un cane in apparente difficoltà lungo la carreggiata. Avrebbe quindi deciso di fermarsi per offrire aiuto e sarebbe scesa dal veicolo per capire cosa stesse accadendo. A quel punto, per ragioni ancora non chiarite — forse legate a una richiesta di denaro o a un’aggressione improvvisa — l’uomo avrebbe estratto un coltello colpendola ripetutamente, per poi darsi alla fuga nelle campagne circostanti.

L’arma del delitto è stata successivamente ritrovata in un fossato vicino alla zona dell’aggressione. Nel frattempo, i carabinieri hanno avviato una caccia all’uomo per rintracciare il responsabile. Si sarebbe dileguato a piedi tra i campi della zona subito dopo l’attacco.

Resta ancora da chiarire se tra la vittima e l’aggressore esistesse un qualche tipo di conoscenza o se si sia trattato di un incontro del tutto casuale degenerato improvvisamente nella violenza. La donna, al momento, non è in grado di fornire ulteriori dettagli utili alle indagini.