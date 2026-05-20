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Almasri fa ricorso alla Corte penale internazionale: “Il caso sia giudicato in Libia”

di Paolo Stefani - 20 Maggio 2026

Il generale libico Njeem Osama Almasri Habish in una foto senza data pubblicata dalla piattaforma fawaselmedia.com

La difesa del generale libico Almasri ha presentato ricorso alla Corte Penale internaizonale contro l’ammissibilità del procedimento aperto nei suoi confronti per “presunti crimini contro l’umanità e crimini di guerra commessi in Libia”.

Per i legali del generale, che citano gli articoli 17 e 19 dello Statuto di Roma, il caso dovrebbe essere trattato dalle autorità libiche e non dalla Corte dell’Aja.

Secondo quanto riportato da ANSA, il ricorso è stato trasmesso alla Camera preliminare I che, con un’ordinanza del 13 maggio, ha fissato al 3 luglio il termine entro cui la Libia e la procura della Corte dovranno presentare le loro osservazioni.