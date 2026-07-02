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Lollobrigida “Portiamo i prodotti lattiero-caseari nelle scuole, iniziativa importante”

di Italpress - 2 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – “È ormai il quarto bando del programma “Latte nelle scuole” da quando sono diventato ministro. Ho sostenuto questa iniziativa con perché lo Stato ha il dovere di dare ai più giovani gli elementi di conoscenza necessari a una sana alimentazione. I prodotti lattiero caseari sono un elemento essenziale e che fanno parte della dieta mediterranea e della nostra Cucina, recentemente riconosciuta patrimonio dell’Umanità. Con laboratori, giocando e scoprendo potranno imparare a conoscere di quali elementi è costituita una dieta sana ed equilibrata. È un grande investimento che ci consentirà di accrescere il benessere dei più piccoli nell’immediato e far sì che il cibo diventi la medicina del futuro. Conoscere le nostre eccellenze è essenziale per vivere e mangiare bene”, lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida commentando la pubblicazione del bando “Latte e prodotti lattiero-caseari nelle scuole”.

Latte, yogurt e formaggi di alta qualità tornano nelle scuole primarie italiane per accrescere la consapevolezza dei più giovani sull’importanza di una dieta equilibrata e sul valore del consumo dei prodotti lattiero-caseari. È questo l’obiettivo del Programma Latte nelle scuole, il cui bando è stato pubblicato oggi dal ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste per l’anno scolastico 2026-2027. L’iniziativa, finanziata dall’Unione europea, è finalizzata a promuovere corretti stili alimentari e una maggiore conoscenza delle produzioni agroalimentari nazionali tra gli alunni delle scuole primarie. Con una dotazione finanziaria di 6,2 milioni di euro, il programma sostiene la distribuzione gratuita di prodotti lattiero-caseari di qualità certificata, biologici e a indicazione geografica, promuovendo al tempo stesso soluzioni attente alla sostenibilità ambientale attraverso l’utilizzo di imballaggi sostenibili e di supporti al consumo dei prodotti biodegradabili. Le imprese del settore lattiero-caseario, le cooperative, i consorzi e le relative forme associative interessate a partecipare potranno presentare le proprie domande fino al 31 luglio 2026, secondo le modalità indicate nel decreto pubblicato oggi. L’iniziativa, ormai giunta alla quarta stagione, non si limita alla distribuzione dei prodotti, ma prevede un articolato percorso educativo che prevede laboratori didattici, degustazioni guidate, visite presso aziende agricole e caseifici, nonché iniziative informative dedicate alla sostenibilità, alla stagionalità delle produzioni e alla qualità delle eccellenze italiane. Il programma si inserisce nel quadro delle azioni promosse dal Ministero per favorire fin dalla scuola primaria una cultura alimentare più consapevole, rafforzando il legame tra studenti, territorio e sistemi produttivi agricoli e contribuendo alla diffusione di abitudini alimentari sane e responsabili tra le nuove generazioni.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).