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Lollobrigida “Valorizzare i prodotti aiuta a far crescere le imprese e creare valore aggiunto”

di Italpress - 20 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Il 20 settembre è l’anniversario della breccia di Porta Pia, con cui Roma divenne capitale d’Italia. Cavour fu quello che immaginò unita la nostra nazione ed era un imprenditore agricolo: chi viene da realtà agricole spesso ha grandi visioni e lui ha immaginato la cosa più bella che abbiamo”. Lo sottolinea il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida a ‘Fenix. Il tempo del coraggio’. “Il ministro Franceschini non volle candidare la cucina italiana a patrimonio dell’Unesco perché riteneva che non fosse cultura, io e Mazzi ci abbiamo messo 23 secondi per decidere – continua Lollobrigida, – La candidatura è avvenuta a marzo 2023 e su questa abbiamo lavorato nei successivi due anni, organizzando eventi in tutto il mondo per raccontarla. La cucina italiana vince per la sua convivialità: il cibo non è solo nutrimento ma racconto, descrizione, benessere e soprattutto distintività. Oggi la nostra cucina è un punto di riferimento grazie proprio al racconto che c’è dietro: valorizzare i prodotti significa far crescere le imprese e creare valore aggiunto”.

A chi parla di overtourism “dico che è meglio che vengano, perché portano ricchezza e li possiamo distribuire su tutto il territorio nazionale: quando assaggiano un prodotto finisce spesso che si appassionano e vogliono capire dove è stato realizzato. Aver sfidato le multinazionali di tutto il mondo mi inorgoglisce, se penso a quante ci hanno aggredito: il nostro unico obiettivo è dare buon cibo a tutti. Abbiamo deciso di candidare a direttore della Fao Maurizio Martina, ex segretario del Pd: l’abbiamo scelto perché condivide con noi il percorso sulla sovranità alimentare. L’Italia deve essere orgogliosa del suo ruolo nel mondo: tremila anni di storia ci hanno permesso di entrare in contatto con tutte le culture del pianeta, abbiamo il dovere di continuare a garantire qualità”, conclude.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).