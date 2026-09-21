Politica

Salvini a sorpresa annuncia il congresso della Lega a ottobre

Il vicepremier ha intensificato il pressing sugli alleati di coalizione per sostenere la candidatura a sindaco di Chiara Sardone

di Dave Hill Cirio - 21 Settembre 2026

Salvini accelera e scompiglia le carte: congresso Lega a ottobre e il pressing per la candidatura Sardone a Milano. Una mossa a sorpresa per blindare la leadership e rilanciare l’iniziativa politica della Lega su scala nazionale e locale.

Sorpresa Salvini

Matteo Salvini spiazza alleati ed esponenti interni annunciando la convocazione del congresso federale del partito per il mese di ottobre. Una decisione maturata a sorpresa. Un passaggio politico delicato, segnato dal confronto serrato all’interno del centrodestra sulle riforme e sulle prossime sfide amministrative nelle grandi città.

L’annuncio: la tentata blindatura interna

La decisione di accelerare sulla celebrazione dell’assise congressuale a autunno inoltrato rappresenta al tempo stesso un’ostentazione di forza e una scommessa ad alto rischio. L’appuntamento, con ogni probabilità nella cornice storica di Milano o in una roccaforte lombarda.

La sfida

Salvini punta a soffocare sul nascere i fermenti critici della base nordista e le pulsioni autonomiste che chiedevano una resa dei conti dopo i recenti passaggi elettorali, chiedendo un mandato pieno e unito sulla linea del partito.

L’azzardo

Aprire la fase congressuale espone il Carroccio a un dibattito interno esplicito sulla collocazione europea, sul rapporto di forze con Fratelli d’Italia e Forza Italia e sulla gestione delle leadership regionali, lasciando spazio a possibili contromosse dell’ala governista o dei territori storici.

Il pressing su Milano: la carta Sardoni per Palazzo Marino

A complicare il quadro politico e ad alzare la posta in gioco s’inserisce l’offensiva tattica lanciata dal segretario leghista sul fronte amministrativo. In vista delle future elezioni comunali a Milano, Salvini ha intensificato il pressing sugli alleati di coalizione per sostenere la candidatura a sindaco di Chiara Sardone.

La mossa risponde a un preciso calcolo strategico. Salvini spende un profilo interno per strappare il capoluogo lombardo al centrosinistra, imponendo al contempo il pallino del gioco al tavolo delle candidature del centrodestra. Un’ipotesi che sta creando più di un malumore tra le fila degli alleati, decisi a non cedere la primogenitura sulla scelta del candidato per la città simbolo dell’economia italiana.