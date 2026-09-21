Attualità

Blitz sul clan di Caivano e Casoria: 34 arresti

Un colpo ad una consorteria criminale che nell'area aveva proposto la strategia delle piazze itineranti di spaccio della droga

di Giorgio Brescia - 21 Settembre 2026

Colpo al clan Angelino tra Caivano e Casoria: blitz dei carabinieri, 34 ordinanze di custodia cautelare. Alle prime luci dell’alba l’operazione dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e delle Sezioni Operative delle Compagnie di Caivano e Casoria. In esecuzione una complessa ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea.

Caivano, il blitz

Il provvedimento colpisce 34 persone, ritenute gravemente indiziate — a vario titolo — di associazione armata di tipo mafioso, traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione.

L’egemonia del clan Angelino e l’asse Caivano-Casoria

Al centro delle indagini della Dda guidata dal Procuratore Nicola Gratteri, la struttura criminale facente capo alla famiglia Angelino. Un clan imperniato sulla fazione Angelino-Gallo, cartello egemone nell’area a nord di Napoli.

L’operazione va a colpire direttamente i vertici e l’ala militare di una consorteria capaci di estendere la propria influenza oltre il perimetro del Parco Verde di Caivano.

Una zona teatro negli ultimi anni di massicci interventi di bonifica istituzionale che hanno proiettato la loro attenzione capillare sulle aree industriali e residenziali di Casoria e dei comuni limitrofi.

Il contesto criminale: estorsioni a tappeto e riorganizzazione delle piazze

L’odierno blitz si inserisce nel solco della complessa attività di contrasto alla criminalità organizzata nell’hinterland nord di Napoli. Ampie le risultanze investigative emerse dai recenti monitoraggi sul territorio.

Il clan Angelino ha imposto per anni una stretta soffocante sui cantieri edili, sui commercianti e sugli imprenditori locali. E ha prelevato sistematicamente tangenti per alimentare la cassa comune e il sostentamento dei detenuti.

A seguito dello smantellamento graduale delle storiche piazze d’armi del Parco Verde, la consorteria si era riorganizzata attraverso reti di spaccio itineranti. Una novità: punti di stoccaggio periferici e canali di approvvigionamento di cocaina e hashish operanti a cavallo tra l’area nolana e l’agro aversano.

I dettagli analitici relativi ai ruoli degli indagati, ai sequestri e alle risultanze tecniche dell’inchiesta saranno illustrati da Gratteri nel corso della conferenza stampa indetta presso gli uffici della Procura alle ore 10:30.