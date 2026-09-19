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Friuli-Venezia Giulia, Zannier a Tolmezzo “I 30 anni della Festa della Mela un traguardo importante”

di Italpress - 19 Settembre 2026

UDINE (ITALPRESS) – “La Festa della Mela è una festa di territorio: le diverse realtà locali si incontrano con quelle provenienti da luoghi più lontani, creando un’atmosfera che si è consolidata nel tempo e che testimonia la vitalità di questo tessuto”. Lo ha affermato l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier, intervenuto oggi a Tolmezzo alla trentesima edizione della Festa della Mela. “Trent’anni rappresentano un traguardo importante per una manifestazione nata attorno a un prodotto e cresciuta fino a diventare espressione di un intero territorio – ha evidenziato Zannier -. Qui produzioni, attività e comunità si incontrano e contribuiscono a raccontare la Carnia attraverso le sue risorse e le persone che la animano”. Organizzata dalla Nuova Pro Loco Tolmezzo, la Festa della Mela è in programma fino al 20 settembre.

Nata per valorizzare il frutto, in particolare nelle sue varietà autoctone, negli anni ha ampliato la propria proposta coinvolgendo produzioni agroalimentari, attività commerciali e artigianali. La precedente edizione ha visto la partecipazione di oltre 170 espositori e quasi 10mila presenze in due giorni. Tra le novità del 2026 figura il coinvolgimento di Agrifood Fvg con alcuni stand dedicati ai prodotti a marchio “Io sono FVG”. L’edizione di quest’anno assume inoltre un significato particolare per il ringraziamento rivolto a quanti hanno operato durante gli incendi che nei mesi scorsi hanno interessato il territorio. “Il mio grazie va agli operatori del Corpo forestale regionale, alla Protezione civile con tutti i suoi volontari, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e a tutte le persone che hanno lavorato sul campo – ha rimarcato l’assessore -. Hanno affrontato condizioni difficili riuscendo a raggiungere l’obiettivo prioritario: garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone e degli edifici civili e gestire incendi di proporzioni importanti”. “Professionalità, attenzione e dedizione – ha concluso Zannier – hanno permesso di affrontare situazioni particolarmente impegnative e di conseguire il risultato auspicato. A tutte le persone che hanno operato sul territorio va il nostro ringraziamento”.

– foto ufficio stampa Regione Friuli-Venezia Giulia –

(ITALPRESS).