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Sorpresa Linke a Berlino: vince il “modello casa”

L'incredibile rimonta di Die Linke non è frutto di slogan astratti, ma di una campagna elettorale martellante concentrata sull'emergenza quotidiana delle grandi metropoli

di Angelo Vitale - 21 Settembre 2026

Elif Eralp con gli occhi ai risultati in arrivo

L’exploit di Die Linke a Berlino: il “modello casa” e la riscossa della sinistra radicale da laboratorio urbano a traccia per le Metropoli. Mentre l’Est della Germania scivola nella morsa dell’AfD, la capitale scrive una storia elettorale opposta e inaspettata.

Sorpresa Linke a Berlino

Con un balzo spettacolare oltre il 25% delle preferenze, la sinistra di Die Linke si è imposta come primo partito assoluto a Berlino, scalzando la CDU del sindaco uscente e infliggendo un duro colpo alla grande coalizione di governo. Una vittoria controtendenza che ha acceso l’entusiasmo della sede del partito alla Karl-Liebknecht-Haus, riaprendo il dibattito sulla ricalibratura dell’intera sinistra europea.

Cosa è successo e come è maturato il sorpasso

A trascinare il partito è stata la leadership della quarantenne Elif Eralp, che tra i cori dei sostenitori in festa ha proclamato: «Abbiamo fatto la storia, da oggi il segnale dell’amore e della giustizia sociale vince contro l’odio». Die Linke ha quasi raddoppiato i propri consensi rispetto alle precedenti consultazioni, monopolizzando il voto dei quartieri orientali e spopolando tra i giovani: nella fascia tra i 18 e i 34 anni il partito ha superato il 40% delle preferenze. A pagare dazio sono state la SPD (affondata al minimo storico del 12%) e la CDU (ferma al 20%), punite per la gestione della crisi economica e la carenza dei servizi pubblici.

Il contenuto della proposta politica: la “casa come diritto” e la rottura col liberismo

L’incredibile rimonta di Die Linke non è frutto di slogan astratti, ma di una campagna elettorale martellante concentrata sull’emergenza quotidiana delle grandi metropoli: la crisi abitativa e il carovita. La piattaforma politica che ha sbaragliato i partiti tradizionali si fonda su tre pilastri cardine:

Pianificazione pubblica e requisizione immobiliare

La proposta di trasferire in proprietà collettiva decine di migliaia di appartamenti gestiti dai grandi colossi speculativi (Deutsche Wohnen), oltre a un congelamento drastico degli affitti (Mietendeckel) esteso a lungo termine.

Trasporto pubblico e servizi essenziali gratuiti

L’introduzione di abbonamenti popolari a prezzi simbolici per studenti e lavoratori, finanziati tramite una tassazione progressiva sui grandi patrimoni immobiliari urbani.

Patto generazionale sul lavoro e sul clima

L’integrazione delle istanze ecologiste con la tutela dei salari bassi, trasformando la transizione verde in una misura di sostegno al reddito anziché in un costo per i ceti popolari.

Un “modello Berlino” per le sfide future: quali piazze guardano la sinistra tedesca?

L’analisi dei grandi media europei analizza la vittoria di Elif Eralp non come un fenomeno isolato, ma come un potenziale “laboratorio politico” esportabile. La capacità di aggredire il tema dell’inaccessibilità economica delle metropoli lega l’esperimento berlinese al modello promosso da Zohran Mamdani a New York, tracciando una linea d’azione per le prossime sfide elettorali amministrative e metropolitane:

Le sfide comunali in Francia e Spagna

Il modello berlinese viene studiato con attenzione dalla France Insoumise e dai movimenti civici della sinistra ebrea e catalana a Barcellona e Parigi, dove la gentrificazione e l’aumento dei canoni d’affitto minacciano la tenuta del ceto medio-basso.

Chi è Elif Eralp, la leader a Berlino

Quarantacinquenne, giurista di formazione e politica tedesco-turca, è deputata all’Abgeordnetenhaus di Berlino dal 2021.

Ha improntato la sua campagna su un approccio diretto “porta a porta” nei quartieri popolari e multiculturali (come Kreuzberg e Neukölln), mettendo al centro della propaganda l’espropriazione dei colossi immobiliari private (Deutsche Wohnen & Co. enteignen), il blocco dei canoni d’affitto e la difesa dello stato sociale.

Rappresenta la nuova generazione del partito capace di unire le istanze sociali tradizionali del lavoro con la sensibilità per i diritti civili e l’inclusione, rifiutando le derive nazional-populiste dell’ala di Sahra Wagenknecht.