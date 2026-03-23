Economia

L’opa Poste su Tim: ambizioni di Stato e rischi per i cittadini

Il progetto di Del Fante accelerato nel corso del 2025 e culminato nelle manovre di inizio 2026

di Angelo Vitale - 23 Marzo 2026

Matteo Del Fante, ad Poste Italiane

L’operazione che vede Poste Italiane lanciarsi alla conquista di Tim non è un semplice movimento di Borsa, ma una trasformazione strutturale del sistema dei servizi in Italia. Il progetto, accelerato nel corso del 2025 e culminato nelle manovre di inizio 2026, punta con 10,8 miliardi a fondere la capillarità fisica degli uffici postali con l’infrastruttura digitale della principale telco nazionale.

Cronologia e protagonisti: chi ha mosso le pedine?

L’architettura di questa integrazione poggia su dichiarazioni e passaggi strategici precisi. Nel marzo 2024 lad di Poste, Matteo Del Fante, presentava il piano industriale “The Connecting Platform”. In quell’occasione, l’intenzione di trasformare l’azienda in una “piattaforma logistica e digitale integrata”, preparando il terreno per l’ingresso pesante nelle telecomunicazioni.

Nel giugno scorso, dopo la separazione della rete fissa di Tim, l’ad di Tim Pietro Labriola confermava la necessità di “partner industriali solidi” per garantire la sopravvivenza della società dei servizi.

Tra gennaio scorso e queste settimane il ministero dell’Economia e delle Finanze, con una nota ufficiale, ha definito l’eventuale integrazione tra i due colossi come una “garanzia di sovranità digitale” per il Paese. Il via libera politico definitivo all’operazione.

La manovra: come avviene l’integrazione

L’operazione si configura come un’Opa (Offerta Pubblica di Acquisto) attraverso la quale Poste punta a rilevare il controllo di Tim ServiceCo. L’obiettivo, un unico soggetto capace di gestire l’identità digitale, i pagamenti, la connettività in fibra e il cloud nazionale, tutto sotto l’ombrello di un’azienda a partecipazione pubblica.

Cosa cambia per il cittadino? I dubbi sul servizio

Al di là della “visione di sistema”, l’interrogativo per l’utente comune riguarda l’impatto quotidiano. La fusione solleva criticità che vanno oltre i bilanci.

Efficienza postale vs. strategia telco. Se la priorità di Poste diventa la gestione della complessa rete TimM, che fine farà il servizio? Esiste il rischio concreto che il recapito della corrispondenza e dei pacchi — già oggi sotto pressione — diventi un’attività marginale e meno curata rispetto alla vendita di contratti telefonici.

Focus pure sulla trasformazione degli uffici. Il timore paventato, che gli uffici postali perdano la loro funzione di presidio sociale, specialmente nei piccoli comuni, per trasformarsi in “hub tecnologici” focalizzati sulla vendita aggressiva di servizi digitali.

Il nodo della concorrenza, centrale. Un unico gigante che controlla il tuo conto corrente, la tua pensione e la tua linea internet solleva seri dubbi sulla protezione della privacy e sulla reale possibilità di scelta per il consumatore, che potrebbe trovarsi in un regime di quasi-monopolio dei servizi essenziali.

Il verdetto: un azzardo industriale?

La sfida per Poste, dimostrare di poter gestire la mastodontica eredità di Tim senza sacrificare la qualità dei servizi che da oltre un secolo garantisce ai cittadini, pur tra criticità e ricorrenti polemiche. Il rischio, che inseguendo la “sovranità digitale” si finisca per indebolire la prossimità fisica finora unico e vero valore aggiunto di Poste Italiane sul territorio (e nel cuore degli italiani).