L’Ue alza la voce con Trump: “Decidiamo noi le nostre regole”

Il duro messaggio alla Casa Bianca: "Prendiamo noi le decisioni per quello che ci riguarda"

di Cristiana Flaminio - 6 Dicembre 2025

epa11955083 Ursula von der Leyen, European Commission President, speaks during a debate on 'European Council meetings and European Security' at the European Parliament in Strasbourg, France, 11 March 2025. The EU Parliament's session runs from 10 till 13 March 2025. EPA/RONALD WITTEK

L’Ue alza la voce con Trump: “Decidiamo noi le nostre regole”. Un messaggio che più chiaro non si può. E arriva da un portavoce, nemmeno da un esponente di primo piano della Commissione. Forse i più maliziosi potrebbero vederci un ulteriore atto di forza, da parte di Bruxelles. Ma le parole, come diceva quell’attore e regista famoso, sono importanti. E quelle che sono state pronunciare da un portavoce dell’Unione europea sono eloquenti e sembrano rappresentare un momento di frizione durissima tra le due sponde dell’Oceano Atlantico.

L’Ue e il messaggio a Trump: “Decidiamo noi le nostre regole”

Per il tramite di un portavoce, Bruxelles ha inviato un messaggio netto e senza appello alla Casa Bianca. “Quando si tratta di decisioni che riguardano l’Unione europea, queste vengono prese dall’Unione europea, per l’Unione europea, comprese quelle che riguardano la nostra autonomia normativa, la tutela della libertà di espressione e l’ordine internazionale fondato sulle regole”. In una sola frase, il portavoce comunitario mette tutto insieme: dai dazi fino all’Ucraina passando per la vicenda scottante dei regolamenti digitali che tanto scontentano la Silicon Valley, Buon ultimo, Elon Musk che proprio in queste ore è tornato a chiedere l’abolizione dell’Ue.

Non si rompe così un’alleanza

“Il partenariato transatlantico è unico e, come sempre, gli alleati sono più forti insieme”, evidenzia il portavoce. La carota dopo il (tentativo di) bastone. Chissà come la prenderà Washington, la decisione ribadita dalla Ue di voler decidere per sé le sue regole. Chissà quale sarà la reazione di Donald Trump alla bordata europea. Fatto sta che le parole da lui messe nero su bianco nel “Corollario Trump” hanno colpito nel segno. L’Europa è stata colpita (e chissà se affonderà) dalla nuova strategia della Casa Bianca. Reggerà l’alleanza atlantica? Senza dubbio. Ma chissà a quale prezzo.