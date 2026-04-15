Attualità

Made in Italy, la giornata che celebra l’ingegno e l’identità italiana

L’Italia celebra il genio e la creatività che rendono il suo marchio un simbolo di eccellenza nel mondo

di Gianluca Pascutti - 15 Aprile 2026

Il 15 aprile è la Giornata Nazionale del Made in Italy, istituita per valorizzare il talento, la creatività e la qualità che rendono l’Italia un punto di riferimento mondiale. La data non è casuale, coincide con la nascita di Leonardo da Vinci, simbolo universale di ingegno e innovazione. La ricorrenza celebra l’intero sistema produttivo italiano, dalle botteghe artigiane alle grandi industrie, riconoscendo il valore culturale e sociale del lavoro che porta il marchio “Made in Italy”.

Un patrimonio che unisce tradizione e futuro

Il Made in Italy non è solo un’etichetta commerciale, ma un patrimonio identitario che racconta la storia di un Paese capace di trasformare la bellezza in economia. Moda, design, agroalimentare, tecnologia e manifattura sono i pilastri di un modello che coniuga tradizione e innovazione, radici e soprattutto visione. Ogni prodotto italiano racchiude un sapere antico e una ricerca costante di perfezione, elementi che rendono il marchio riconosciuto e desiderato in tutto il mondo.

L’Italia che si racconta attraverso i suoi mestieri

In occasione della giornata, in tutta Italia si svolgono iniziative, incontri e mostre dedicate alle eccellenze locali. Dalle scuole alle imprese, dalle istituzioni alle associazioni di categoria, il Paese si mobilita per raccontare il valore del lavoro, della formazione e della sostenibilità. È un momento di riflessione collettiva sull’importanza di investire nei giovani e nella cultura del fare, per garantire continuità e crescita al tessuto produttivo nazionale.

Un simbolo di orgoglio e responsabilità

Celebrare il Made in Italy significa riconoscere l’impegno di milioni di persone che ogni giorno costruiscono qualità, bellezza e innovazione. È un invito a difendere l’autenticità e a promuovere un modello economico fondato sull’etica, sulla competenza e sulla creatività. In un mondo globalizzato, il Made in Italy resta un marchio di fiducia e di identità, capace di raccontare chi siamo e dove vogliamo andare.