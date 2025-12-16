Attualità

Mal di testa e poi muore in ospedale, addio a Giulia Todaro

Il caso all'ospedale di Manduria, il lutto della cittadina di Lizzano

di Maria Graziosi - 16 Dicembre 2025

©imagoeconomica

Aveva solo 19 anni, Giulia Todaro. Era andata in ospedale, aveva un fortissimo mal di testa. Temeva si trattasse di un malessere dovuto alle mestruazioni, invece a distanza di poco tempo dall’ingresso al pronto soccorso è deceduta. Il caso all’ospedale di Manduria, in Puglia. La notizia ha lasciato in lacrime il paese di Lizzano, in provincia di Taranto. La tragedia s’è verificata nella giornata di ieri. Per la ragazza, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Giulia Todaro muore in ospedale

La ragazza, nella mattinata di ieri, intorno alle sette e mezza, s’era fatta accompagnare in ospedale dalla madre. Era da qualche giorno che soffriva di tremendi mal di testa e qualche episodio di emorragia. Complicati da un senso generale di debolezza e spossatezza. I sanitari dell’ospedale di Manduria le hanno riscontrato una forte anemia. Erano stati disposti ulteriori accertamenti. Ma Giulia Todaro ha resistito solo qualche ora. Poco dopo le 13.30, difatti, la ragazza è svenuta e non ha più riaperto gli occhi. Non ce l’ha fatta.

Il messaggio della sindaca

Il lutto della cittadina pugliese è stato espresso dalla sindaca Lucia Palombella che, al Corriere di Bari, ha affidato il cordoglio della comunità: “Non conosco personalmente la famiglia – ha commentato la sindaca Lucia Palombella – ma so che si tratta di persone perbene e che Giulia Todaro era una bellissima ragazza. Siamo tutti molto colpiti, la nostra comunità si stringe alla famiglia e noi tutti esprimiamo la massima solidarietà. Alla sua giovane età non si attende una morte così improvvisa e per un malore, è inaccettabile. Avrebbe compiuto vent’anni a gennaio”.