Cronaca

Maltempo: al Nord è già emergenza, danni e sfollati

La situazione più drammatica si registra al Nord, tra frane, esondazioni, blackout elettrici e pesanti disagi alla viabilità

di Dave Hill Cirio - 21 Agosto 2026

Il Nord della Lombardia è sferzato dal maltempo

Emergenza maltempo al Nord Italia: allerta arancione in 4 regioni e 81 evacuati in Val Camonica.

Maltempo: è emergenza

Una violenta ondata di maltempo si sta abbattendo sul Nord Italia: forti temporali, grandinate e raffiche di vento. Per la giornata di oggi, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta arancione in quattro regioni: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana.

Altre 13 regioni italiane si trovano in allerta gialla per il rischio di fenomeni meteorologici intensi. La situazione più drammatica si registra al Nord, tra frane, esondazioni, blackout elettrici e pesanti disagi alla viabilità.

Lombardia: frane, ponte crollato ed evacuazioni nel Bresciano

La criticità maggiore si rileva in Val Camonica, nel Bresciano, dove il maltempo ha provocato colate detritiche e l’esondazione dei corsi d’acqua nei comuni di Sonico e Malonno.

Di 81 persone evacuate il primo bilancio. Gli sfollati sono divisi tra la frazione di Rino di Sonico (57 persone) e Garda (24 persone).

Il crollo del ponte e la viabilità bloccata

Una seconda frana ha distrutto il ponte sul torrente Val Rabbia a Rino di Sonico. La piena ha provocato la chiusura della Statale 42 del Tonale e la sospensione precauzionale della linea ferroviaria tra Malonno ed Edolo.

Oglio esondato

A Malonno l’Oglio ha invaso parte del centro abitato, imponendo l’intervento dei Gruppi Operativi Speciali dei Vigili del Fuoco con mezzi movimento terra.

Un Posto di Comando Avanzato è stato allestito nel Comune di Sonico per coordinare i soccorsi e monitorare l’evoluzione della piena.

Toscana: temporali intensi e blackout elettrici

In Toscana, la notte è stata segnata da violenti blitz temporaleschi che hanno causato l’interruzione dell’energia elettrica per circa 6 mila utenze, oltre un terzo delle quali concentrate nella provincia di Pistoia.

Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha confermato la mobilitazione di tutto il sistema della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Le previsioni meteo indicano piogge e temporali in estensione da nord-ovest verso il resto della regione, accompagnati da un marcato calo delle temperature massime.

Friuli Venezia Giulia: alberi abbattuti e strade chiuse

Danni ingenti e centralini del 112 presi d’assalto anche in Friuli Venezia Giulia, con oltre 135 chiamate di emergenza registrate nella notte.

Nel Pordenonese, alberi sradicati e caduti sulla sede stradale a San Quirino e San Giorgio della Richinvelda.

Nell’Udinese e nel Goriziano, allagamenti diffusi a Basiliano (con la chiusura del sottopasso sulla SP 10), Trasaghis e Ronchi dei Legionari.

La viabilità

Strade comunali chiuse in via precauzionale a Tolmezzo (località Cazzaso) e nel comune di Amaro per il rischio di smottamenti.

Oltre 65 volontari della Protezione Civile regionale sono attualmente operativi sul campo per liberare le strade e mettere in sicurezza i centri abitati.