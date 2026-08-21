Attualità

Grande attesa per Papa Leone al Meeting di Rimini

Per la prima volta dopo 44 anni un Pontefice torna alla kermesse di Comunione e Liberazione

di Maria Graziosi - 21 Agosto 2026

Una visita, parafrasando Tolkien, a lungo attesa: Papa Leone, a distanza di 44 anni dall’ultima visita di un Pontefice alla kermesse, sarà l’ospite più atteso del Meeting di Rimini che inizierà oggi e che durerà fino a mercoledì prossimo, 26 agosto. Il Santo Padre visiterà la Fiera e incontrerà il popolo di Comunione e Liberazione nel pomeriggio di domani, sabato 22 agosto. È, davvero, un evento nell’evento. I posti a sedere per ascoltare dal vivo le parole di Papa Prevost, spiegano gli organizzatori, sono già andati sold out da settimane. L’incontro è in programma alle ore 15.

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Papa Leone varcherà le soglie del Meeting di Rimini, visiterà gli stand e poi incontrerà i bambini del Villaggio Ragazzi. Il discorso, tanto atteso, del Pontefice inizierà non prima delle ore 16. Parlerà, Leone, nel Grand Auditorium, la sala da diecimila posti allestita per l’occasione. Che sarà completamente gremita, in ogni ordine di posti.

L’ultimo Papa, prima di Leone, a presentarsi al Meeting di Rimini fu, nell’ormai lontano 1982, Giovanni Paolo II. Otto anni dopo fu la volta dell’allora cardinale Joseph Ratzinger, all’epoca presidente della Congregazione della Fede. Il ritorno del Pontefice diventa interessante considerando che ci sarà, tra i padiglioni della Fiera, una mostra dedicata proprio a Sant’Agostino d’Ippona. E lo diventa ancora di più se si considera che il suo amato predecessore Papa Francesco non ha mai partecipato di persona alla manifestazione, pur conservando un fortissimo afflato sociale e grande interesse verso l’economia durante il suo pontificato. Una sensibilità che condivide anche Prevost che, da Rimini, con ogni probabilità offrirà un’importante catechesi sui temi caldi in un’epoca in cui il mondo è, davvero, in fiamme.