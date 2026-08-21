Cultura & Spettacolo

Musica: Marco Masini Live 2026 continua

di Nicola Santini - 21 Agosto 2026

Dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo 2026 con “Male Necessario”, presentata insieme a Fedez, e la pubblicazione dell’album “Perfetto Imperfetto”, Marco Masini prosegue il suo viaggio dal vivo attraverso l’Italia.

Archiviata la tappa di Castelnuovo di Garfagnana, il cantautore fiorentino si prepara ad affrontare gli ultimi quattro appuntamenti della tranche estiva di “Marco Masini – Live 2026”. Il prossimo concerto è in programma mercoledì 19 agosto all’Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero, nell’ambito dell’Alguer Summer Festival.

Venerdì 21 agosto Masini raggiungerà invece Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno, per esibirsi nella cornice di Villa Matarazzo. Il gran finale sarà interamente siciliano: venerdì 28 agosto il tour farà tappa all’Arena Capo Peloro di Messina per il Capo Peloro Summer Fest, mentre sabato 29 agosto l’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, ospiterà l’ultimo concerto estivo nell’ambito della manifestazione “Etna in scena”.

Il calendario aggiornato è disponibile sul sito di Friends & Partners.

Le quattro serate concluderanno una tournée che, dalla fine di giugno, ha attraversato la Penisola facendo tappa, tra le altre città, ad Alessandria, Pistoia, Cervia, Villafranca di Verona, Bergamo, Piacenza, Pescara, Siena, San Pancrazio Salentino e Castellana Grotte.

Un nuovo incontro con il pubblico per celebrare oltre trentacinque anni di carriera e un repertorio che ha lasciato un segno profondo nella storia della musica italiana.

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