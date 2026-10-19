Meteo

Maltempo sull’Italia, arriva la perturbazione più intensa di ottobre

Temporali e piogge abbondanti in diverse regioni, una nuova ondata di maltempo si prepara a colpire il Paese

di Gianluca Pascutti - 19 Ottobre 2026

@ANSAfoto

L’Italia si prepara a una fase meteorologica molto movimentata. Nelle prossime ore una perturbazione atlantica porterà piogge diffuse, temporali e un sensibile peggioramento delle condizioni atmosferiche su numerose regioni. Le aree maggiormente interessate saranno quelle del Nord-Ovest e parte del versante tirrenico. Qui sono previste precipitazioni abbondanti che potrebbero risultare persistenti per molte ore. L’attenzione resta alta soprattutto nei territori più vulnerabili dal punto di vista idrogeologico.

Liguria sotto osservazione

La situazione più delicata riguarda la Liguria, dove sono attesi i fenomeni più intensi. Il passaggio della perturbazione potrebbe favorire rovesci molto forti e temporali organizzati capaci di scaricare grandi quantitativi di pioggia in tempi relativamente brevi. Le province costiere e le zone interne collinari saranno monitorate con particolare attenzione. Non si escludono criticità legate alla risposta dei corsi d’acqua minori e possibili disagi alla circolazione stradale.

Temporali in estensione su Piemonte e Toscana

Anche il Piemonte si prepara a fare i conti con un deciso peggioramento. Le precipitazioni potrebbero assumere carattere temporalesco soprattutto nelle aree occidentali e settentrionali della regione. Condizioni instabili sono attese anche in Toscana, dove i fenomeni potrebbero risultare localmente intensi. Le province settentrionali sembrano le più esposte al rischio di accumuli significativi di pioggia.

Coinvolte anche Emilia-Romagna, Lazio, Umbria e Sardegna

Il fronte perturbato interesserà anche Emilia-Romagna, Lazio, Umbria e Sardegna. In queste regioni sono previsti rovesci sparsi e temporali che potrebbero risultare forti in alcuni settori. Particolare attenzione alla Sardegna orientale e alle zone tirreniche del Centro Italia. Qui il contrasto tra masse d’aria differenti potrebbe favorire fenomeni localmente intensi accompagnati da raffiche di vento.

Vento forte e mari agitati

Oltre alle piogge, la perturbazione porterà un rinforzo della ventilazione. I venti meridionali contribuiranno ad alimentare il peggioramento e renderanno i mari molto mossi. Le condizioni potrebbero risultare difficili soprattutto lungo le coste più esposte. Chi deve mettersi in viaggio dovrà prestare particolare attenzione agli aggiornamenti meteo e all’evoluzione delle condizioni atmosferiche.

Le prossime ore saranno decisive

Gli esperti seguono con attenzione l’evoluzione della perturbazione. Il quadro resta dinamico e alcuni territori potrebbero registrare precipitazioni particolarmente abbondanti tra martedì e mercoledì. L’elemento da monitorare sarà la persistenza dei fenomeni. Se le piogge dovessero insistere sulle stesse zone per molte ore, il rischio di criticità locali potrebbe aumentare sensibilmente. Per questo motivo le prossime 48 ore saranno decisive per valutare l’impatto reale del peggioramento in arrivo sul territorio italiano.

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