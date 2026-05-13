Cronaca

Mamma e figli scomparsi in Friuli: rintracciati. “Sono in buone condizioni”

di Claudia Mari - 13 Maggio 2026

Si è conclusa con un esito positivo la vicenda della sparizione della mamma e dei due figli, scomparsi lo scorso 20 aprile dalla provincia di Piacenza. A confermarlo è stata la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, che ha spiegato come la donna, Sonia Bottacchiari, e i ragazzi siano stati rintracciati e si trovino in buone condizioni di salute.

Secondo quanto riferito dalla Procura, madre e figli vivrebbero attualmente in una sistemazione “adeguata”, in un contesto “stabile sia dal punto di vista abitativo sia personale”. Le autorità, tuttavia, hanno scelto di non diffondere dettagli sul luogo in cui la famiglia si trova. La decisione sarebbe legata alle preoccupazioni espresse dalla donna, che avrebbe manifestato il timore di essere rintracciata pubblicamente. Bottacchiari avrebbe infatti dichiarato di essere pronta a sparire nuovamente nel caso in cui il rifugio venisse reso noto.

Mamma e figli scomparsi: la vicenda

La donna si era allontanata dalla propria abitazione di Castell’Arquato insieme ai figli, ufficialmente per trascorrere alcuni giorni in campeggio in Friuli-Venezia Giulia. Dopo alcuni messaggi inviati al padre della donna e a un’amica della figlia, però, i telefoni cellulari si erano spenti, facendo perdere completamente le tracce.

Tra le persone più coinvolte nella ricerca c’era anche Yuri Groppi, padre dei ragazzi ed ex compagno della donna, separato da circa dodici anni. Per giorni familiari e investigatori hanno tentato di ricostruire gli spostamenti del gruppo senza ottenere risultati concreti.

La prima svolta è arrivata il 6 maggio, quando l’automobile della donna è stata ritrovata in un parcheggio a Tarcento, in provincia di Udine. Da quel momento le operazioni di ricerca si sono concentrate nell’area montana circostante, con il coinvolgimento di forze dell’ordine, volontari e soccorritori. Diverse segnalazioni hanno indirizzato gli investigatori verso alcune zone boschive. Lì sarebbero stati avvistati la donna, i due ragazzi e i quattro cani che viaggiavano con loro.